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Хроніки економіки

Чому в Україні дорожчають овочі й що буде з цьогорічним врожаєм?

Дана Гордійчук, Ярослав Вінокуров — Вівторок, 22 жовтня 2024, 12:36

Ціна сирих овочів в Україні останнім часом шокує: буряк подорожчав на 100%, морква – на 130%, а картопля – на 200%. І це відбувалося у період, коли ціни мають бути біля свого річного мінімуму.

У всьому винна погода. Рекордна спека цього літа, яка поєдналася із затяжною посухою, суттєво вплинули на якість та обсяг врожаю. І це стосується не лише овочів, але й традиційних експортних культур.

Що буде з цінами далі і як зміни клімату впливають на прибутки українських аграріїв?

Детальніше про врожай овочів та зернових читайте у відповідних матеріалах "Економічної правди".

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Хроніки економіки

Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни. 

Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою". 

Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу? 

У новому подкасті Економічної правди журналісти Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.

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