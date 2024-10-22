Чому в Україні дорожчають овочі й що буде з цьогорічним врожаєм?
Ціна сирих овочів в Україні останнім часом шокує: буряк подорожчав на 100%, морква – на 130%, а картопля – на 200%. І це відбувалося у період, коли ціни мають бути біля свого річного мінімуму.
У всьому винна погода. Рекордна спека цього літа, яка поєдналася із затяжною посухою, суттєво вплинули на якість та обсяг врожаю. І це стосується не лише овочів, але й традиційних експортних культур.
Що буде з цінами далі і як зміни клімату впливають на прибутки українських аграріїв?
Детальніше про врожай овочів та зернових читайте у відповідних матеріалах "Економічної правди".
Хроніки економіки
Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни.
Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою".
Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу?
У новому подкасті Економічної правди журналісти Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.