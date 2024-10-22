Чому в Україні дорожчають овочі й що буде з цьогорічним врожаєм?

Ціна сирих овочів в Україні останнім часом шокує: буряк подорожчав на 100%, морква – на 130%, а картопля – на 200%. І це відбувалося у період, коли ціни мають бути біля свого річного мінімуму.

У всьому винна погода. Рекордна спека цього літа, яка поєдналася із затяжною посухою, суттєво вплинули на якість та обсяг врожаю. І це стосується не лише овочів, але й традиційних експортних культур.

Що буде з цінами далі і як зміни клімату впливають на прибутки українських аграріїв?

Детальніше про врожай овочів та зернових читайте у відповідних матеріалах "Економічної правди".