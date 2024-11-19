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Хроніки економіки

Як в Україні працює та розвивається бізнес на коноплях?

Ярослав Вінокуров, Дана Гордійчук — Вівторок, 19 листопада 2024, 15:00

Коноплярство здавна відігравало важливу роль в українській економіці. Після набуття чинності закону, який лібералізував обіг канабісу, ця галузь може повернути собі колишню славу. 

Зокрема, перші компанії вже почали будувати потужності для переробки технічних конопель, з яких у майбутньому будуть виготовляти тканину, одноразовий посуд, порох та ще тисячі інших предметів широкого вжитку.

Які труднощі у веденні конопляного бізнесу в Україні? Що можна виготовляти з конопель та які перспективи у цієї галузі? Про це ми говорили з Андрієм Микитівим, CEO компанії "Ma'Rijany Hemp Company", яка будує цілий індустріальний парк з переробки конопель.

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Хроніки економіки

Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни. 

Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою". 

Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу? 

У новому подкасті Економічної правди журналісти Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.

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Як в Україні працює та розвивається бізнес на коноплях?
19 листопада 2024, 15:00 — Ярослав Вінокуров, Дана Гордійчук
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