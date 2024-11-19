Як в Україні працює та розвивається бізнес на коноплях?

Коноплярство здавна відігравало важливу роль в українській економіці. Після набуття чинності закону, який лібералізував обіг канабісу, ця галузь може повернути собі колишню славу.

Зокрема, перші компанії вже почали будувати потужності для переробки технічних конопель, з яких у майбутньому будуть виготовляти тканину, одноразовий посуд, порох та ще тисячі інших предметів широкого вжитку.

Які труднощі у веденні конопляного бізнесу в Україні? Що можна виготовляти з конопель та які перспективи у цієї галузі? Про це ми говорили з Андрієм Микитівим, CEO компанії "Ma'Rijany Hemp Company", яка будує цілий індустріальний парк з переробки конопель.