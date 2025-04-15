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Хроніки економіки

Для чого Україні індустріальні парки і як вони працюють?

Ярослав Вінокуров, Анастасія Дячкіна — Вівторок, 15 квітня 2025, 16:23

"Офісна будівля, але для промисловості". Так пояснив суть поняття "індустріальний парк" один зі співавторів профільного законодавства, заступник голови комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Наразі в Україні функціонують десятки таких майданчиків, на яких держава розвиває промислове виробництво. Аби сприяти цьому розвитку, компаніям, які долучаються до індустріального парку, надаються податкові та митні пільги.

Ми поговорили з Кисилевським про те, звідки Україна перейняла досвід створення індустріальних парків, як створити такий парк та наскільки успішним є їхнє впровадження.

Обкладинка: Зю Побережнюк

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Хроніки економіки

Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни. 

Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою". 

Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу? 

У новому подкасті Економічної правди журналісти Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.

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Для чого Україні індустріальні парки і як вони працюють?
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