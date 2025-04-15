Для чого Україні індустріальні парки і як вони працюють?

"Офісна будівля, але для промисловості". Так пояснив суть поняття "індустріальний парк" один зі співавторів профільного законодавства, заступник голови комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Наразі в Україні функціонують десятки таких майданчиків, на яких держава розвиває промислове виробництво. Аби сприяти цьому розвитку, компаніям, які долучаються до індустріального парку, надаються податкові та митні пільги.

Ми поговорили з Кисилевським про те, звідки Україна перейняла досвід створення індустріальних парків, як створити такий парк та наскільки успішним є їхнє впровадження.

Обкладинка: Зю Побережнюк