Для чого Україні індустріальні парки і як вони працюють?
"Офісна будівля, але для промисловості". Так пояснив суть поняття "індустріальний парк" один зі співавторів профільного законодавства, заступник голови комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.
Наразі в Україні функціонують десятки таких майданчиків, на яких держава розвиває промислове виробництво. Аби сприяти цьому розвитку, компаніям, які долучаються до індустріального парку, надаються податкові та митні пільги.
Ми поговорили з Кисилевським про те, звідки Україна перейняла досвід створення індустріальних парків, як створити такий парк та наскільки успішним є їхнє впровадження.
Обкладинка: Зю Побережнюк
Хроніки економіки
Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни.
Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою".
Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу?
У новому подкасті Економічної правди журналісти Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.