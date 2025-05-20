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Хроніки економіки

Захід готує нові обмеження проти Росії. Чи можуть санкції зупинити війну?

Ярослав Вінокуров, Анастасія Дячкіна — Вівторок, 20 травня 2025, 14:56

Після 2022 року Росія стала країною, проти якої запровадили найбільшу кількість санкцій у світі. Попри це вона все ще має економічні можливості для того, аби вести загарбницьку війну проти України. Вже більше трьох років.

Наразі західні партнери обговорюють запровадження "вбивчого" пакету санкцій, аби примусити Путіна сісти за стіл переговорів та погодитися на 30-денний режим припинення вогню. Проте чи існують такі механізми і наскільки вони можуть бути ефективними?

Про це ми говорили з головою аналітичного центру "Інститут законодавчих ідей" Тетяною Хутор.

Обкладинка: Зю Побережнюк

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Хроніки економіки

Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни. 

Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою". 

Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу? 

У новому подкасті Економічної правди журналісти Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.

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