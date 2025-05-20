Захід готує нові обмеження проти Росії. Чи можуть санкції зупинити війну?

Після 2022 року Росія стала країною, проти якої запровадили найбільшу кількість санкцій у світі. Попри це вона все ще має економічні можливості для того, аби вести загарбницьку війну проти України. Вже більше трьох років.

Наразі західні партнери обговорюють запровадження "вбивчого" пакету санкцій, аби примусити Путіна сісти за стіл переговорів та погодитися на 30-денний режим припинення вогню. Проте чи існують такі механізми і наскільки вони можуть бути ефективними?

Про це ми говорили з головою аналітичного центру "Інститут законодавчих ідей" Тетяною Хутор.

Обкладинка: Зю Побережнюк