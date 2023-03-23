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Хроніки економіки

Стартапи поклали Silicon Valley Bank. Чи почалася нова фінансова криза?

Ярослав Вінокуров, Дана Гордійчук — Четвер, 23 березня 2023, 13:15

На світових фінансових ринках неспокійно. Найбільші банки західного світу зазнають краху. На їхній порятунок центральні банки, уряди та регулятори готові витрачати мільярди доларів - усе, аби не допустити паніки серед вкладників та інвесторів.

Банкрутство Silicon Valley Bank - 16-ого за обсягами активів у США - похитнуло довіру у банківській системі не лише у Північній Америці, але й у старому світі. Вже в неділю, 19 березня, стало відомо про крах другого за обсягами активів банку Швейцарії - 167-річного Credit Suisse.

Світова фінансова криза 2008-ого року також починалася з банкрутства американських банків. Та чи повториться подібна криза зараз? І як це може вплинути на Україну?

Про це ми поговорили з директоркою департаменту фінансової стабільності НБУ Первін Дадашовою.

Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
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Хроніки економіки

Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни. 

Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою". 

Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу? 

У новому подкасті Економічної правди журналісти Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.

Стартапи поклали Silicon Valley Bank. Чи почалася нова фінансова криза?
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(не)Безпечна Країна
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Один одному
23 епізоди
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Я не встигаю!
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10 епізодів
Культура всього
57 епізодів
Ок і шо?
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Онлайн[за]хист
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