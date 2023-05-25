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Хроніки економіки

“Рік тому ми думали, що пацієнт мертвий”. Що відбувається з цінами на житло та скільки коштує оренда?

Ярослав Вінокуров — Четвер, 25 травня 2023, 17:05

Після початку великої війни ціни на оренду житла у Києві дуже суттєво просіли. Подекуди можна було побачити варіанти оренди квартири у центрі столиці майже за вартість комунальних послуг.

Та у 2023 році ситуація змінилася. І не лише у столиці. Ринок починає пожвавлюватись, будівельні майданчики розморожуються, а інтерес українців до квартир зростає. Проте поки що зарано говорити про повне відновлення до довоєнних показників.

Чи означає це, що зараз найкращий час для інвестицій у нерухомість? Що буде з цінами на оренду? І чи є майбутнє у ринку нерухомості?

На ці та інші питання відповідає директор з маркетингу компанії "ЛУН" Денис Суділковський.

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Хроніки економіки

Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни. 

Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою". 

Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу? 

У новому подкасті Економічної правди журналісти Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.

“Рік тому ми думали, що пацієнт мертвий”. Що відбувається з цінами на житло та скільки коштує оренда?
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