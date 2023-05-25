“Рік тому ми думали, що пацієнт мертвий”. Що відбувається з цінами на житло та скільки коштує оренда?

Після початку великої війни ціни на оренду житла у Києві дуже суттєво просіли. Подекуди можна було побачити варіанти оренди квартири у центрі столиці майже за вартість комунальних послуг.

Та у 2023 році ситуація змінилася. І не лише у столиці. Ринок починає пожвавлюватись, будівельні майданчики розморожуються, а інтерес українців до квартир зростає. Проте поки що зарано говорити про повне відновлення до довоєнних показників.

Чи означає це, що зараз найкращий час для інвестицій у нерухомість? Що буде з цінами на оренду? І чи є майбутнє у ринку нерухомості?

На ці та інші питання відповідає директор з маркетингу компанії "ЛУН" Денис Суділковський.