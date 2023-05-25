"Год назад мы думали, что пациент мертв". Что происходит с ценами на жилье и сколько стоит аренда?
Після початку великої війни ціни на оренду житла у Києві дуже суттєво просіли. Подекуди можна було побачити варіанти оренди квартири у центрі столиці майже за вартість комунальних послуг.
Та у 2023 році ситуація змінилася. І не лише у столиці. Ринок починає пожвавлюватись, будівельні майданчики розморожуються, а інтерес українців до квартир зростає. Проте поки що зарано говорити про повне відновлення до довоєнних показників.
Чи означає це, що зараз найкращий час для інвестицій у нерухомість? Що буде з цінами на оренду? І чи є майбутнє у ринку нерухомості?
На ці та інші питання відповідає директор з маркетингу компанії "ЛУН" Денис Суділковський.
Хроніки економіки
Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.
Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".
Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?
В новом подкасте Экономической правды журналисты Дана Гордийчук и Ярослав Винокуров попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.