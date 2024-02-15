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Хроніки економіки

Цифрова революція у сфері грошей: для чого центробанки випускають власну крипту і як вона працюватиме в Україні?

Ярослав Вінокуров, Дана Гордійчук — Четвер, 15 лютого 2024, 15:23

Щороку все більше центральних банків розробляють або запроваджують свої власні цифрові валюти. І український Нацбанк тут не є винятком. Ба більше, ще декілька років тому Україна була серед світових лідерів за рівнем запровадження  власної цифрової валюти.

Якщо пояснити максимально просто, то цифрові гроші центральних банків - це нова форма грошей, яка існує на додачу до готівки та безготівки. На відміну від вже звичних багатьом з нас безготівкових переказів, оплата цифровими грошима не передбачає наявності посередників, таких як банки чи навіть платіжні системи.

Крім цього, цифрові гроші можна програмувати, дозволяючи розраховуватися ними лише за певні товари або навіть - встановлювати на них певний відсоток.

Як саме працюватимуть цифрові гривні в Україні? І коли ними зможуть скористатися українці (спойлер: вже дуже скоро)? Про це ми говорили із директором Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку Національного банку України Андрієм Поддєрьогіним.

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Хроніки економіки

Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни. 

Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою". 

Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу? 

У новому подкасті Економічної правди журналісти Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.

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Цифрова революція у сфері грошей: для чого центробанки випускають власну крипту і як вона працюватиме в Україні?
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