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Хроніки економіки

Цифровая революция в сфере денег: для чего центробанки выпускают собственную крипту и как она будет работать в Украине?

Ярослав Винокуров, Дана Гордийчук — Четверг, 15 февраля 2024, 15:23

Щороку все більше центральних банків розробляють або запроваджують свої власні цифрові валюти. І український Нацбанк тут не є винятком. Ба більше, ще декілька років тому Україна була серед світових лідерів за рівнем запровадження  власної цифрової валюти.

Якщо пояснити максимально просто, то цифрові гроші центральних банків - це нова форма грошей, яка існує на додачу до готівки та безготівки. На відміну від вже звичних багатьом з нас безготівкових переказів, оплата цифровими грошима не передбачає наявності посередників, таких як банки чи навіть платіжні системи.

Крім цього, цифрові гроші можна програмувати, дозволяючи розраховуватися ними лише за певні товари або навіть - встановлювати на них певний відсоток.

Як саме працюватимуть цифрові гривні в Україні? І коли ними зможуть скористатися українці (спойлер: вже дуже скоро)? Про це ми говорили із директором Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку Національного банку України Андрієм Поддєрьогіним.

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Хроніки економіки

Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.

Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".

Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?

В новом подкасте Экономической правды журналисты Дана Гордийчук и Ярослав Винокуров попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.

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Цифровая революция в сфере денег: для чего центробанки выпускают собственную крипту и как она будет работать в Украине?
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