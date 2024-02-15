Цифровая революция в сфере денег: для чего центробанки выпускают собственную крипту и как она будет работать в Украине?

Щороку все більше центральних банків розробляють або запроваджують свої власні цифрові валюти. І український Нацбанк тут не є винятком. Ба більше, ще декілька років тому Україна була серед світових лідерів за рівнем запровадження власної цифрової валюти.

Якщо пояснити максимально просто, то цифрові гроші центральних банків - це нова форма грошей, яка існує на додачу до готівки та безготівки. На відміну від вже звичних багатьом з нас безготівкових переказів, оплата цифровими грошима не передбачає наявності посередників, таких як банки чи навіть платіжні системи.

Крім цього, цифрові гроші можна програмувати, дозволяючи розраховуватися ними лише за певні товари або навіть - встановлювати на них певний відсоток.

Як саме працюватимуть цифрові гривні в Україні? І коли ними зможуть скористатися українці (спойлер: вже дуже скоро)? Про це ми говорили із директором Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку Національного банку України Андрієм Поддєрьогіним.