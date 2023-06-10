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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

Чому про вибори президента США ніколи не рано говорити

Олег Павлюк, Олена Куренкова — Субота, 10 червня 2023, 18:23

Змагання за найвищу посаду у Сполучених Штатах — у самому розпалі. Якщо чинному президенту-демократу Джо Байдену поки не кинули серйозного виклика його однопартійці, то у стані Республіканської партії ситуація зовсім інакша: з Дональдом Трампом конкурують ледь не всі топові кандидати — включно з екс-віцепрезидентом Майком Пенсом і губернатором Флориди Роном Десантісом.

Здавалося б, до виборів президента США ще рік із гаком, та й у партіях почнуть обирати своїх номінантів лиш на початку наступного року. Та вже зараз варто розуміти, хто має найбільші шанси на обрання — адже від постаті американського лідера багато в чому залежить і підтримка України у повномасштабній війні з Росією.

І про все це у подкасті світ не sweet ми говоримо з Володимиром Дубовиком — американістом, директором Центру міжнародних досліджень Одеського національного університету імені Мечникова.

Слухайте подкаст «Світ не Sweet» на зручній платформі:
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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

"Cвіт не Sweet" – це експериментальний подкаст про міжнародну політику (і не лише), який для вас готують Оленка Куренкова та Олег Павлюк. Автори подкасту можуть забувати прізвища політиків, помилятися, недоречно сміятися, але попри це максимально душевно розповідають про міжнародку і всі важливі події, які відбуваються за межами України. 

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