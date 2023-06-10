Чому про вибори президента США ніколи не рано говорити

Змагання за найвищу посаду у Сполучених Штатах — у самому розпалі. Якщо чинному президенту-демократу Джо Байдену поки не кинули серйозного виклика його однопартійці, то у стані Республіканської партії ситуація зовсім інакша: з Дональдом Трампом конкурують ледь не всі топові кандидати — включно з екс-віцепрезидентом Майком Пенсом і губернатором Флориди Роном Десантісом.

Здавалося б, до виборів президента США ще рік із гаком, та й у партіях почнуть обирати своїх номінантів лиш на початку наступного року. Та вже зараз варто розуміти, хто має найбільші шанси на обрання — адже від постаті американського лідера багато в чому залежить і підтримка України у повномасштабній війні з Росією.

І про все це у подкасті світ не sweet ми говоримо з Володимиром Дубовиком — американістом, директором Центру міжнародних досліджень Одеського національного університету імені Мечникова.