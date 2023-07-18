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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

Як потрібно ставитись до Угорщини і що таке "танець павича" від Орбана

Олег Павлюк — Вівторок, 18 липня 2023, 17:45

Україна звикла сприймати Угорщину як одну з найпроблемніших країн у Європейському Союзі. Крім суперечок, які були й раніше, на тлі повномасштабного вторгнення РФ Будапешт не підтримує антиросійські санкції та критикує обсяги витрат ЄС на підтримку України.

Угорський прем'єр Віктор Орбан не вважає Путіна воєнним злочинцем і часто транслює меседжі російської пропаганди. А нещодавня історія з переданням Угорщині українських військовополонених проклала ще більшу тріщину у відносинах Будапешта й Києва. Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що такий дивний "жест" — в інтересах Орбана.

І попри це, відповідно до дослідження авторитетної словацької аналітичної організації GLOBSEC, 90% угорців підтримують біженців з України. Цей показник — найвищий у Східній Європі.

Тож як нам вести діалог та вибудовувати співпрацю з країною, позиція якої, хай часом і абсурдна, та нам усе ж важлива в контексті ЄС та НАТО? У новому випуску подкасту "світ не sweet" розбираємось із директором Інституту центральноєвропейської стратегії Дмитром Тужанським.

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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

"Cвіт не Sweet" – це експериментальний подкаст про міжнародну політику (і не лише), який для вас готують Оленка Куренкова та Олег Павлюк. Автори подкасту можуть забувати прізвища політиків, помилятися, недоречно сміятися, але попри це максимально душевно розповідають про міжнародку і всі важливі події, які відбуваються за межами України. 

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Як потрібно ставитись до Угорщини і що таке "танець павича" від Орбана
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Хроніки економіки
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Температура - нормальна!
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