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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

Вагнерівці, ядерка й репресії: що зараз відбувається в Білорусі та як на це варто зважати Україні

Олена Куренкова, Олег Павлюк — Субота, 29 липня 2023, 14:24

Складно сказати, з чим ще у нас асоціюється Білорусь останніми місяцями, крім постійної загрози. Ймовірний новий наступ з її території, розміщення там Росією своєї ядерної зброї, "вагнерівці", які після невдалого "маршу на Москву" Євгена Пригожина знаходять притулок у Лукашенка. Усе більше схоже на те, що Росія та Білорусь зміцнюють свої нерозривні звʼязки в межах Союзної держави.

Тим часом всередині Білорусі репресивна машина Лукашенка продовжує жорстоко карати усіх, хто виявляє ознаки найменшої непокори. А дискусії про ймовірні сценарії звільнення країни від диктаторського режиму Лукашенка поки що заходять у безвихідь.

Білоруська опозиція у вигляді Обʼєднаного перехідного кабінету Світлани Тіхановської виступає проти "силового сценарію". Водночас саме його бачить основним варіантом білоруський полк Кастуся Каліновського, який воює на боці України. Та чи є взагалі зміст говорити про вільну Білорусь до того, як завершено війну?

Чому Україна досі остаточно не розірвала відносини з країною, яка відповідно до норм міжнародного права теж є агресоркою? У новому випуску подкасту "світ не sweet" розбираємось із директором програми російських і білоруських студій аналітичного центру "Українська призма" Ярославом Чорногором.

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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

"Cвіт не Sweet" – це експериментальний подкаст про міжнародну політику (і не лише), який для вас готують Оленка Куренкова та Олег Павлюк. Автори подкасту можуть забувати прізвища політиків, помилятися, недоречно сміятися, але попри це максимально душевно розповідають про міжнародку і всі важливі події, які відбуваються за межами України. 

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Вагнерівці, ядерка й репресії: що зараз відбувається в Білорусі та як на це варто зважати Україні
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