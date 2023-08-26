Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Реклама:
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

Як саміт БРІКС формує розуміння Глобального Півдня, і що від цього Україні? Пояснює послиня України в ПАР

Олена Куренкова — Субота, 26 серпня 2023, 19:04

22-24 серпня Південно-Африканська республіка приймала саміт БРІКС - Бразилії, Росії, Індії, Китаю й ПАР. Фізично на саміт цього обʼєнання приїхали лідери лише чотирьох країн: президент Росії, який перебуває під загрозою арешту у звʼязку з виданим у березні Міжнародним кримінальним судом ордером, не приїхав.

Головним підсумком цієї зустрічі стало рішення про розширення БРІКС - спільноти країн, яка колись обʼєдналася насамперед на основі бажання економічної взаємовигоди. Але схоже, що у логіці обрання нових членів, яких кличуть долучитися до БРІКС, є не лише економічна, а й політична мотивація. З першого січня 2024 року долучитися до БРІКС запросили шість країн: Аргентину, Ефіопію, Єгипет, Іран, ОАЕ і Саудівську Аравію. Але як збагнути критерії відбору країн? І чи означає такий крок розширення, що БРІКС хоче зафіксувати нове розуміння країн Глобального Півдня, ба більше - створити блок на противагу західному світу?

Це не очевидно на перший погляд, але для України на саміті теж прозвучали важливі сигнали, зокрема - про сприйняття російської агресії. Та як розуміти ситуацію, коли з одного боку більшість нинішніх і майбутніх учасників БРІКС лишаються показово нейтральними до війни, а водночас - дають місце Росії за столом переговорів на саміті? Про це, а також про позицію Південно-Африканської республіки щодо цих подій, у цьому випуску подкасту "світ не sweet" розповідає пані надзвичайний та повноважний посол України в ПАР Любов Абравітова.

Слухайте подкаст «Світ не Sweet» на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify SoundcloudSoundcloud YouTubeYouTube RSSRSS

Підписуйся на наш ютуб-канал

Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

"Cвіт не Sweet" – це експериментальний подкаст про міжнародну політику (і не лише), який для вас готують Оленка Куренкова та Олег Павлюк. Автори подкасту можуть забувати прізвища політиків, помилятися, недоречно сміятися, але попри це максимально душевно розповідають про міжнародку і всі важливі події, які відбуваються за межами України. 

Реклама:
Як саміт БРІКС формує розуміння Глобального Півдня, і що від цього Україні? Пояснює послиня України в ПАР
26 серпня 2023, 19:04 — Олена Куренкова
Путін вбив Пригожина, ЗСУ звільнили Роботине, Захід дає F-16 — головне про війну за тиждень
25 серпня 2023, 22:48 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
Зброя для перемоги. Як Україна зберегла свій оборонно-промисловий комплекс і що зможе запропонувати світу
24 серпня 2023, 18:40 — Дана Гордійчук, Ярослав Вінокуров
Хосе Казанова: "Україна – єдина країна Європи, що не повторила модель однієї церкви в одній державі"
23 серпня 2023, 17:00 — Аліна Фролова
Голод: чому ми їмо більше, ніж треба, а просто їсти менше — не працює
22 серпня 2023, 18:37 — Наталія Бушковська
Усі подкасти...
Канали
24.02: Реконструкція
3 епізоди
Головна обсерваторія
8 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
182 епізоди
Сафарі
9 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
28 епізодів
Хроніки економіки
33 епізоди
УП. Вголос
27 епізодів
(не)Безпечна Країна
21 епізод
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
18 епізодів
Культура всього
79 епізодів
Температура - нормальна!
67 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів
#укрдерждовгобуд
7 епізодів