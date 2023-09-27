Реформа ООН, формула миру, надія на ATACMS: як минув візит Зеленського до США

18-21 вересня Володимир Зеленський побував із завчасно анонсованим візитом у США. Спершу виступив на тижні високого рівня 78-ї Генеральної асамблеї ООН, а потім вирушив до Вашингтона на зустріч з президентом США Джо Байденом. Це була друга зустріч президентів у Білому домі від початку вторгнення - але інакша за контекстом. Цього разу Зеленський уже не виступав у Конгресі і зустрічали його, здається, не так урочисто - та все ж вдалося досягнути певних "історичних рішень", як наголосив у підсумку президент.

Генеральна асамблея у Нью-Йорку була можливістю донести до 193 країн-членкинь ООН формулу миру президента Зеленського (до речі, про неї у нас є окремий великий випуск), окреслити безпекові пріоритети України і запропонувати своє бачення реформування ООН. Власне, трансформація найбільшої міжнародної організації була однією з головних тем цього тижня у Нью-Йорку. Насамперед питання полягає у тім, як реформувати головний орган ООН, який може ухвалювати обовʼязкові для виконання рішення - Раду безпеки ООН.

Цими днями Оленка якраз перебувала у США, де спостерігала за перебігом "високого тижня" Генасамблеї, а потім - за візитом Зеленського до Байдена, тож тепер ділиться інсайдами, атмосферою, контекстом і головними висновками цих подій для України. Як завжди, ми чекаємо на ваші прослуховування, враження та побажання.