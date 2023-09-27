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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

Реформа ООН, формула миру, надія на ATACMS: як минув візит Зеленського до США

Олег Павлюк, Олена Куренкова — Середа, 27 вересня 2023, 17:05

18-21 вересня Володимир Зеленський побував із завчасно анонсованим візитом у США. Спершу виступив на тижні високого рівня 78-ї Генеральної асамблеї ООН, а потім вирушив до Вашингтона на зустріч з президентом США Джо Байденом. Це була друга зустріч президентів у Білому домі від початку вторгнення - але інакша за контекстом. Цього разу Зеленський уже не виступав у Конгресі і зустрічали його, здається, не так урочисто - та все ж вдалося досягнути певних "історичних рішень", як наголосив у підсумку президент.

Генеральна асамблея у Нью-Йорку була можливістю донести до 193 країн-членкинь ООН формулу миру президента Зеленського (до речі, про неї у нас є окремий великий випуск), окреслити безпекові пріоритети України і запропонувати своє бачення реформування ООН. Власне, трансформація найбільшої міжнародної організації була однією з головних тем цього тижня у Нью-Йорку. Насамперед питання полягає у тім, як реформувати головний орган ООН, який може ухвалювати обовʼязкові для виконання рішення - Раду безпеки ООН.

Цими днями Оленка якраз перебувала у США, де спостерігала за перебігом "високого тижня" Генасамблеї, а потім - за візитом Зеленського до Байдена, тож тепер ділиться інсайдами, атмосферою, контекстом і головними висновками цих подій для України. Як завжди, ми чекаємо на ваші прослуховування, враження та побажання.

Слухайте подкаст «Світ не Sweet» на зручній платформі:
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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

"Cвіт не Sweet" – це експериментальний подкаст про міжнародну політику (і не лише), який для вас готують Оленка Куренкова та Олег Павлюк. Автори подкасту можуть забувати прізвища політиків, помилятися, недоречно сміятися, але попри це максимально душевно розповідають про міжнародку і всі важливі події, які відбуваються за межами України. 

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Головна обсерваторія
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Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
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Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
186 епізодів
Сафарі
13 епізодів
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31 епізод
Хроніки економіки
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УП. Вголос
31 епізод
(не)Безпечна Країна
24 епізоди
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Я не встигаю!
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