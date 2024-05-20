Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Реклама:
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

Трампа не посадять. То навіщо його судити?

Олег Павлюк — Понеділок, 20 травня 2024, 16:03

Ви точно чули про суд над Дональдом Трампом у Нью-Йорку. У Сполучених Штатах, де цього року обиратимуть президента, це одна з головних тем у ЗМІ. Не в останню чергу – через скандальні подробиці справи. Адже не в кожному суді свідок описує нібито секс із експрезидентом у найпікантніших подробицях.

Поза тим, суд у Нью-Йорку – насправді не про секс. І вже влітку ми, схоже, станемо свідками першого в історії США вироку колишньому президенту в кримінальній справі. Та чи вплине це якось на виборчу кампанію і шанси Трампа перемогти в листопаді 2024 року? І що там із іншими кримінальними справами, про які, здається, вже всі призабули?

Про суди над Трампом; те, наскільки вони нагадують оте саме "полювання на відьом"; і очікування від президентських виборів 2024 року говоримо в подкасті "світ не sweet" із експертом Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександром Краєвим.

Слухайте подкаст "Світ не Sweet" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify SoundcloudSoundcloud YouTubeYouTube RSSRSS

Реклама:

Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

"Cвіт не Sweet" – це експериментальний подкаст про міжнародну політику (і не лише), який для вас готують Оленка Куренкова та Олег Павлюк. Автори подкасту можуть забувати прізвища політиків, помилятися, недоречно сміятися, але попри це максимально душевно розповідають про міжнародку і всі важливі події, які відбуваються за межами України. 

Реклама:
Трампа не посадять. То навіщо його судити?
20 травня 2024, 16:03 — Олег Павлюк
Про що Блінкен та Зеленський говорили тет-а-тет
18 травня 2024, 12:46 — Роман Романюк, Роман Кравець
"Довга рука" українського війська. Історія успіхів дрона-камікадзе, в який ніхто не вірив. Аудіоверсія
18 травня 2024, 12:09 — Роман Романюк
Рекордна атака БПЛА, знищення МіГ-31 на Бельбеку та наступ РФ на Харківщині – головне про війну за тиждень
17 травня 2024, 23:31 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
Як Україна повертатиме мільйон ветеранів до цивільного життя?
16 травня 2024, 16:59 — Дана Гордійчук, Ярослав Вінокуров
Усі подкасти...
Канали
24.02: Реконструкція
5 епізодів
Лапи, вуха, хвіст
3 епізоди
УП-2
6 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
14 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
218 епізодів
Головна обсерваторія
27 епізодів
Сафарі
13 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
59 епізодів
Хроніки економіки
69 епізодів
УП. Вголос
52 епізоди
(не)Безпечна Країна
42 епізоди
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
21 епізод
Культура всього
87 епізодів
Температура - нормальна!
83 епізоди
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів