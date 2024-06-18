Чому вибори до Європарламенту мають значення і хто очолить ЄС на наступні пʼять років
Вибори до Європейського парламенту, які тривали 6-9 червня, спонукали європейські ЗМІ заговорити про "тріумф ультраправих". І справді, крайні праві партії покращили здобутки в багатьох країнах ЄС, в Бельгії спричинили відставку уряду, а у Франції – навіть розпуск парламенту.
До того ж, оновлення представницького органу ЄС запустило машину оновлення керівництва європейських інституцій. І це вже безпосередньо впливає на нас: адже від того, хто очолює Європейську комісію чи Європейську раду, залежить і ухвалення рішень про підтримку України та її євроінтеграцію.
Про наслідки євровиборів, а також найбільш імовірних претендентів на топпосади в ЄС подкаст "світ не sweet" говорить із редактором "Європейської правди" Сергієм Сидоренком– і не лише в аудіо, а й у відеоформаті.
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
"Cвіт не Sweet" – це експериментальний подкаст про міжнародну політику (і не лише), який для вас готують Оленка Куренкова та Олег Павлюк. Автори подкасту можуть забувати прізвища політиків, помилятися, недоречно сміятися, але попри це максимально душевно розповідають про міжнародку і всі важливі події, які відбуваються за межами України.