Не зовсім глобальний саміт миру. Про ключову дипломатичну подію – з перших вуст

Минулих вихідних увага світу була прикута до невеликого курорту Бюргеншток у Швейцарії, де десятки лідерів зібрались для участі в Глобальному саміті миру. Ця подія стала квінтесенцією зусиль української дипломатії, яка прагнула залучити якнайбільше країн до підтримки "формули миру" президента Зеленського.

Саміт залишив неоднозначні враження в Україні. З одного боку, майже вісім десятків держав підтримали досить-таки проукраїнську декларацію, де чітко вказано, що Росія веде війну проти України, Запорізька АЕС має перебувати під українським контролем, а цивільні полонені – бути звільнені.

З іншого ж, участь у Глобальному саміті миру стала аж далеко не такою глобальною, як на це розраховував Київ; президент США віддав перевагу партійному заходу перед швейцарським курортом; Китай, якого так активно прагнула залучити Україна, саміт проігнорував – ще й просуває власний "мирний план".

Не менше питань викликає і Росія (через відсутність якої шкодували Туреччина й Саудівська Аравія), правитель якої Путін "прикрасив" саміт ультимативними вимогами – які фактично передбачають капітуляцію України для "мирних переговорів".

Про передумови й результати Глобального саміту миру говорять ведучі "світ не sweet" Олег Павлюк і Оленка Куренкова, яка висвітлювала захід безпосередньо з Бюргенштока.