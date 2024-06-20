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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

Не зовсім глобальний саміт миру. Про ключову дипломатичну подію – з перших вуст

Олег Павлюк, Олена Куренкова — Четвер, 20 червня 2024, 13:08

Минулих вихідних увага світу була прикута до невеликого курорту Бюргеншток у Швейцарії, де десятки лідерів зібрались для участі в Глобальному саміті миру. Ця подія стала квінтесенцією зусиль української дипломатії, яка прагнула залучити якнайбільше країн до підтримки "формули миру" президента Зеленського.

Саміт залишив неоднозначні враження в Україні. З одного боку, майже вісім десятків держав підтримали досить-таки проукраїнську декларацію, де чітко вказано, що Росія веде війну проти України, Запорізька АЕС має перебувати під українським контролем, а цивільні полонені – бути звільнені.

З іншого ж, участь у Глобальному саміті миру стала аж далеко не такою глобальною, як на це розраховував Київ; президент США віддав перевагу партійному заходу перед швейцарським курортом; Китай, якого так активно прагнула залучити Україна, саміт проігнорував – ще й просуває власний "мирний план".

Не менше питань викликає і Росія (через відсутність якої шкодували Туреччина й Саудівська Аравія), правитель якої Путін "прикрасив" саміт ультимативними вимогами – які фактично передбачають капітуляцію України для "мирних переговорів".

Про передумови й результати Глобального саміту миру говорять ведучі "світ не sweet" Олег Павлюк і Оленка Куренкова, яка висвітлювала захід безпосередньо з Бюргенштока.

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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

"Cвіт не Sweet" – це експериментальний подкаст про міжнародну політику (і не лише), який для вас готують Оленка Куренкова та Олег Павлюк. Автори подкасту можуть забувати прізвища політиків, помилятися, недоречно сміятися, але попри це максимально душевно розповідають про міжнародку і всі важливі події, які відбуваються за межами України. 

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