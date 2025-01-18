Трамп повертається. Чого чекати демократам, Гренландії та Україні

Дональд Трамп стрімко та гучно повертається не лише на президентську посаду у США, а й у міжнародну політику.

Ще до перемоги на виборах 2024 року він говорив про наміри швидко завершити війну в Україні, а в останні тижні – запропонував перетворити Канаду на "51-й американський штат" та захопити Панамський канал і Гренландію. І це не кажучи про наміри депортувати мільйони нелегальних мігрантів зі США та скасувати купу регуляцій, запроваджених адміністрацією Байдена.

Памʼятаючи непередбачуваність Трампа, можна припустити, що він жартує чи перебільшує. А що, як це – насправді частина його продуманої стратегії? Зрештою, дії майбутньої американської адміністрації безпосередньо впливатимуть і на нас, в Україні.

Розбираємось із "трампологією" у подкасті "світ не sweet" разом із Олександром Краєвим – директором програми "Північна Америка" Ради зовнішньої політики "Українська призма", викладачем Києво-Могилянської академії та автором телеграм-каналу "Будда в Конгресі".