Трамп повертається. Чого чекати демократам, Гренландії та Україні
Дональд Трамп стрімко та гучно повертається не лише на президентську посаду у США, а й у міжнародну політику.
Ще до перемоги на виборах 2024 року він говорив про наміри швидко завершити війну в Україні, а в останні тижні – запропонував перетворити Канаду на "51-й американський штат" та захопити Панамський канал і Гренландію. І це не кажучи про наміри депортувати мільйони нелегальних мігрантів зі США та скасувати купу регуляцій, запроваджених адміністрацією Байдена.
Памʼятаючи непередбачуваність Трампа, можна припустити, що він жартує чи перебільшує. А що, як це – насправді частина його продуманої стратегії? Зрештою, дії майбутньої американської адміністрації безпосередньо впливатимуть і на нас, в Україні.
Розбираємось із "трампологією" у подкасті "світ не sweet" разом із Олександром Краєвим – директором програми "Північна Америка" Ради зовнішньої політики "Українська призма", викладачем Києво-Могилянської академії та автором телеграм-каналу "Будда в Конгресі".
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
"Cвіт не Sweet" – це експериментальний подкаст про міжнародну політику (і не лише), який для вас готують Оленка Куренкова та Олег Павлюк. Автори подкасту можуть забувати прізвища політиків, помилятися, недоречно сміятися, але попри це максимально душевно розповідають про міжнародку і всі важливі події, які відбуваються за межами України.