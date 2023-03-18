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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

Сусід, який нас розуміє. Як Молдова виривається з обіймів "русского мира"

Олег Павлюк, Олена Куренкова — Субота, 18 березня 2023, 19:01

Молдова — це, мабуть, єдина разом із Грузією держава, що добре розуміє ті виклики, перед якими постала Україна.

На частині молдавської території вже понад тридцять (!) років незаконно перебувають російські війська, які забезпечують існування сепаратистського анклаву — "Придністров’я". Так само Кишинів знає, як це — бути залежним від російського газу і як протидіяти намірам Кремля розхитати ситуацію та просити мізки населення пропагандою.

Останні кілька років, однак, ситуація змінюється. Прозахідна влада на чолі з президенткою Маєю Санду робить усе, щоб Молдова позбулась впливу "русского мира" й стала членом Євросоюзу.

Що зараз відбувається в сусідній з нами державі? Як там працює російська пропаганда й що змінилось із повномасштабним вторгненням Росії в Україну? Що відбувається в "Придністров’ї" та як Кишинів намагається вирішити його проблему?

У подкасті "світ не sweet" про це говоримо із журналісткою проєкту StopFake та видання "Главком" Маріанною Присяжнюк, яка тривалий час вивчає російську пропаганду в Молдові.

Слухайте подкаст "Світ не Sweet" на зручній платформі:
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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

"Cвіт не Sweet" – це експериментальний подкаст про міжнародну політику (і не лише), який для вас готують Оленка Куренкова та Олег Павлюк. Автори подкасту можуть забувати прізвища політиків, помилятися, недоречно сміятися, але попри це максимально душевно розповідають про міжнародку і всі важливі події, які відбуваються за межами України. 

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