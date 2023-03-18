Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

Сосед, понимающий нас. Как Молдова вырывается из объятий "русского мира"

Олег Павлюк, Алена Куренкова — Суббота, 18 марта 2023, 19:01

Молдова — це, мабуть, єдина разом із Грузією держава, що добре розуміє ті виклики, перед якими постала Україна.

На частині молдавської території вже понад тридцять (!) років незаконно перебувають російські війська, які забезпечують існування сепаратистського анклаву — "Придністров’я". Так само Кишинів знає, як це — бути залежним від російського газу і як протидіяти намірам Кремля розхитати ситуацію та просити мізки населення пропагандою.

Останні кілька років, однак, ситуація змінюється. Прозахідна влада на чолі з президенткою Маєю Санду робить усе, щоб Молдова позбулась впливу "русского мира" й стала членом Євросоюзу.

Що зараз відбувається в сусідній з нами державі? Як там працює російська пропаганда й що змінилось із повномасштабним вторгненням Росії в Україну? Що відбувається в "Придністров’ї" та як Кишинів намагається вирішити його проблему?

У подкасті "світ не sweet" про це говоримо із журналісткою проєкту StopFake та видання "Главком" Маріанною Присяжнюк, яка тривалий час вивчає російську пропаганду в Молдові.

Слухайте подкаст "Світ не Sweet" на зручній платформі:
Apple Podcasts Google Podcasts Spotify Soundcloud

Подписывайся на наш ютуб-канал.

Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

"Cвіт не Sweet" – это экспериментальный подкаст о международной политике (и не только), который для вас готовят Аленка Куренкова и Олег Павлюк. Авторы подкаста могут забывать фамилии политиков, ошибаться, неуместно смеяться, но, несмотря на это, максимально душевно рассказывают о международной и всех важных событиях, происходящих за пределами Украины. 

Сосед, понимающий нас. Как Молдова вырывается из объятий "русского мира"
18 марта 2023, 19:01 — Олег Павлюк, Алена Куренкова
Обострение в Авдеевке, западные истребители и Рамштайн-10 — главное о войне за неделю
17 марта 2023, 10:52 — Федор Попадюк, Евгений Будерацкий
Что делать с купленными генераторами и ecoflow, и как уже сейчас подготовиться к следующей зиме?
16 марта 2023, 18:00 — Дана Гордийчук, Ярослав Винокуров
Экскомандир полка "Азов" Максим Жорин: Подход россиян к боям не изменился – забрасывать человеческими ресурсами
16 марта 2023, 10:43 — Алина Фролова
Жизнь после войны. Как мы её себе представляем и стоит ли её ждать
14 марта 2023, 19:07 — Алина Полякова
Все подкасты...
Каналы
24.02: Реконструкція
1 эпизод
Ранкова доза
16 эпизодов
War-life balance
10 эпизодов
Українські 90-ті
6 эпизодов
Кляті питання
158 эпизодов
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Кавун та тютюн
3 эпизода
Сафарі
3 эпизода
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
9 эпизодов
Хроніки економіки
10 эпизодов
УП. Вголос
17 эпизодов
(не)Безпечна Країна
6 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
15 эпизодов
Температура — нормальная!
59 эпизодов
Життя бентежне
10 эпизодов
Культура всего
56 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
Minddetox Essays
11 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов
#укрдерждовгобуд
7 эпизодов