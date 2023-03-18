Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop
Реклама:
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

Сосед, понимающий нас. Как Молдова вырывается из объятий "русского мира"

Олег Павлюк, Алена Куренкова — Суббота, 18 марта 2023, 18:01

Молдова — це, мабуть, єдина разом із Грузією держава, що добре розуміє ті виклики, перед якими постала Україна.

На частині молдавської території вже понад тридцять (!) років незаконно перебувають російські війська, які забезпечують існування сепаратистського анклаву — "Придністров’я". Так само Кишинів знає, як це — бути залежним від російського газу і як протидіяти намірам Кремля розхитати ситуацію та просити мізки населення пропагандою.

Останні кілька років, однак, ситуація змінюється. Прозахідна влада на чолі з президенткою Маєю Санду робить усе, щоб Молдова позбулась впливу "русского мира" й стала членом Євросоюзу.

Що зараз відбувається в сусідній з нами державі? Як там працює російська пропаганда й що змінилось із повномасштабним вторгненням Росії в Україну? Що відбувається в "Придністров’ї" та як Кишинів намагається вирішити його проблему?

У подкасті "світ не sweet" про це говоримо із журналісткою проєкту StopFake та видання "Главком" Маріанною Присяжнюк, яка тривалий час вивчає російську пропаганду в Молдові.

Слухайте подкаст "Світ не Sweet" на зручній платформі:
Apple Podcasts Google Podcasts Spotify Soundcloud

Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

"Cвіт не Sweet" – это экспериментальный подкаст о международной политике (и не только), который для вас готовят Аленка Куренкова и Олег Павлюк. Авторы подкаста могут забывать фамилии политиков, ошибаться, неуместно смеяться, но, несмотря на это, максимально душевно рассказывают о международной и всех важных событиях, происходящих за пределами Украины. 

Реклама:
Приватизация во время войны: продажа за бесценок или сохранение коррупционных схем
6 июля 2023, 18:49 — Ярослав Винокуров, Дана Гордийчук
Валерий Пекарь: "Победа - это мир, лучше предыдущего, мир, когда россия больше не угрожает Украине"
5 июля 2023, 18:14 — Алина Фролова
Крылья Кремля. УП нашла обходящие санкции самолеты российских элит
4 июля 2023, 15:10 — Михаил Ткач, Федор Попадюк
Идиш - язык и культура Украины
3 июля 2023, 18:40 — Константин Дорошенко
Как ЕС помогает найти взаимопонимание Сербии и Косово и почему это пока кажется недостижимым
1 июля 2023, 18:37 — Олег Павлюк, Алена Куренкова
Все подкасты...
Каналы
24.02: Реконструкція
2 эпизода
Головна обсерваторія
5 эпизодов
Ранкова доза
18 эпизодов
War-life balance
11 эпизодов
Українські 90-ті
6 эпизодов
Кавун та тютюн
9 эпизодов
Кляті питання
174 эпизода
Сафарі
8 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
22 эпизода
Хроніки економіки
26 эпизодов
УП. Вголос
25 эпизодов
(не)Безпечна Країна
15 эпизодов
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
18 эпизодов
Культура всего
72 эпизода
Температура — нормальная!
65 эпизодов
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Життя бентежне
10 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
Minddetox Essays
11 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов
#укрдерждовгобуд
7 эпизодов