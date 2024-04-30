Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Реклама:
Головна обсерваторія

Поранена земля. Що війна робить з українськими чорноземами

Дмитро Сімонов — Вівторок, 30 квітня 2024, 16:49

Є відома історія про те, як німці під час Другої світової війни вивозили ешелонами до себе український чорнозем.

На щастя, це міф, під яким немає історичної основи. Адже німці дуже ретельно документували свою діяльність, але про привласнення українських ґрунтів ми там не знаходимо жодної інформації. Правда лиш у тім, що в Україні справді багато родючих земель.

Агресори, навіть якщо не крадуть їх вагонами, то просто знищують і теперішня російсько-українська війна не виняток. Вибухонебезпечні предмети й міни, ракетне паливо, розливи нафтопродуктів та важкі метали – це неповний перелік факторів війни, які впливають на нашу землю і на жаль, зовсім не позитивно.

Фото розбитого російського танка, навколо якого господарі посадили городину, виглядає дуже життєствердно, але на жаль, ігнорує закони екології та хімії. Шкідливі речовини можуть із ґрунту потрапляти до рослин, а звідти – в організм людини з усіма наслідками для здоров'я. Якщо концентрація забрудників надто висока, вони навіть можуть помітно знижувати родючість ґрунту – аж до того, що робити його "мертвим".

Які масштаби забруднення українських земель в результаті нинішньої війни? Що робити з ґрунтами, які постраждали? Чи можна їх "лікувати"? Невже у нас в Україні з'являться нові зони відчуження, як відома Червона зона (Zone Rouge) у Франції після Першої світової?

Про це та інше в новому епізоді подкасту "Головна обсерваторія" ми говорили з Катериною Шавановою, кандидаткою біологічних наук, керівницею проєктів R&D компанії "Кернел" та авторкою книги "Страшне, прекрасне та потворне в Чорнобилі" написаної разом з науковицею Оленою Паренюк.

Слухайте подкаст "Головна обсерваторія" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify SoundcloudSoundcloud YouTubeYouTube RSSRSS

Реклама:

Головна обсерваторія

"Головна обсерваторія" – це науково-популярний подкаст. 

В ньому ми говоримо, про те, як влаштований наш світ: жива природа, зорі, матерія, давні суспільства тощо. 

Розповідаємо про те, яким чином люди дізнаються про те, як влаштований світ. Такі люди  – астрономи, генетики, екологи, археологи та інші є гостями нашої "обсерваторії" і нашими провідниками у світ науки.

Ми також говоримо про те, навіщо нам знати, як влаштований світ. 

Чесна відповідь на це питання полягає в тому, що це неймовірно цікаво – розбиратися, як "все це працює". Але іноді ще й дуже корисно, адже наука – це не лише пригода, але й велика сила. 

Автор та ведучий подкасту – Дмитро Сімонов. Він не біолог, не фізики, не хімік і не астроном. Він науковий журналіст, який разом із вами дуже хоче розібратися в тому, як же все це навкруги влаштовано, як його можна змінити або "полагодити", а коли краще просто спостерігати, але не чіпати руками.  

Реклама:
Поранена земля. Що війна робить з українськими чорноземами
30 квітня 2024, 16:49 — Дмитро Сімонов
Очеретине, небезпека для Харкова та військова допомога від США — головне про війну за тиждень
26 квітня 2024, 19:37 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
24.02: Реконструкція. Епізод 5: Чернігів і Харків у перший день вторгнення. Окупація півдня
25 квітня 2024, 23:06 — Роман Романюк, Федір Попадюк
Податкові перевірки, тиск правоохоронців, корупція. Які найбільші перешкоди у роботі бізнесу та як їх виправити?
25 квітня 2024, 14:48 — Ярослав Вінокуров
Крістін Дюгуен-Клеман: Ми знаємо, що Росія завжди танцює на червоних лініях
24 квітня 2024, 18:00 — Аліна Фролова
Усі подкасти...
Канали
24.02: Реконструкція
5 епізодів
Лапи, вуха, хвіст
3 епізоди
УП-2
2 епізоди
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
12 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
216 епізодів
Головна обсерваторія
26 епізодів
Сафарі
13 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
57 епізодів
Хроніки економіки
66 епізодів
УП. Вголос
50 епізодів
(не)Безпечна Країна
41 епізод
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
21 епізод
Культура всього
87 епізодів
Температура - нормальна!
82 епізоди
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів