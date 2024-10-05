Відступ ЗСУ з Вугледару, корупція в оборонних закупівлях та об'єднання АОЗ і ДОТ – "УП. Чат"
— Субота, 5 жовтня 2024, 15:36
- ЗСУ вимушено відступили з Вугледара: чим важлива ця втрата та чому така новина не шокувала українців?
- Чи відбудеться обʼєднання Агентства оборонних закупівель і Державного оператору тилу та чому взагалі виникла ця ініціатива?
- Як Україна під час великої війни втрачає гроші та час, бо вимушена судитись зі своїм же спецімпортером, за яким стоїть ГУР.
Ці теми в новому випуску "УП. Чат" обговорили голова департаменту розслідувань УП Михайло Ткач, журналістка Тетяна Даниленко, журналістка-розслідувачка Цензор.НЕТ, член антикорупційної ради при Міноборони Тетяна Ніколаєнко та головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.
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