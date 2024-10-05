ЗСУ вимушено відступили з Вугледара: чим важлива ця втрата та чому така новина не шокувала українців?

Чи відбудеться обʼєднання Агентства оборонних закупівель і Державного оператору тилу та чому взагалі виникла ця ініціатива?

Як Україна під час великої війни втрачає гроші та час, бо вимушена судитись зі своїм же спецімпортером, за яким стоїть ГУР.

Ці теми в новому випуску "УП. Чат" обговорили голова департаменту розслідувань УП Михайло Ткач, журналістка Тетяна Даниленко, журналістка-розслідувачка Цензор.НЕТ, член антикорупційної ради при Міноборони Тетяна Ніколаєнко та головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.