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УП. Чат

Відступ ЗСУ з Вугледару, корупція в оборонних закупівлях та об'єднання АОЗ і ДОТ – "УП. Чат"

Севгіль Мусаєва, Михайло Ткач — Субота, 5 жовтня 2024, 15:36
  • ЗСУ вимушено відступили з Вугледара: чим важлива ця втрата та чому така новина не шокувала українців?
  • Чи відбудеться обʼєднання Агентства оборонних закупівель і Державного оператору тилу та чому взагалі виникла ця ініціатива?
  • Як Україна під час великої війни втрачає гроші та час, бо вимушена судитись зі своїм же спецімпортером, за яким стоїть ГУР.

Ці теми в новому випуску "УП. Чат" обговорили голова департаменту розслідувань УП Михайло Ткач, журналістка Тетяна Даниленко, журналістка-розслідувачка Цензор.НЕТ, член антикорупційної ради при Міноборони Тетяна Ніколаєнко та головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.

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УП. Чат

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Відступ ЗСУ з Вугледару, корупція в оборонних закупівлях та об'єднання АОЗ і ДОТ – "УП. Чат"
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