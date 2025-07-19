Новий уряд, візит Келлога, суд і обшуки в Шабуніна – "УП. Чат"
— Субота, 19 липня 2025, 21:00
- Спецпосланець президента США з питань України Кіт Келлог прибув з кількаденним візитом до Києва.
- ДБР повідомило голові "Центру протидії корупції" Віталію Шабуніну про підозру в ухиленні від військової служби та шахрайстві.
- Верховна рада затвердила новий склад Кабміну на чолі з Юлією Свириденко.
Ці та інші актуальні теми у новому випуску "УП. Чат" обговорили політичний оглядач УП Роман Романюк, виконавча директорка ЦПК Дар'я Каленюк, редактор "Європейської Правди" Сергій Сидоренко та головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.
Обкладинка: Зю Побережнюк
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