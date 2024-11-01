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УП. Чат

Баканов-молодший у СБУ, звільнення Костіна та злочини РФ на Херсонщині – "УП. Чат"

Севгіль Мусаєва, Михайло Ткач — П'ятниця, 1 листопада 2024, 14:20
  • Як на початку повномасштабного вторгнення Баканов сховав свого сина в СБУ, обдарувавши його лейтенантськими погонами та привілеями оперативного співробітника.
  • Відставка генпрокурора Андрія Костіна: чи вирішить це проблему інвалідності прокурорів в Україні та куди відправлять самого Костіна після звільнення?
  • Як російська окупаційна влада проводить масовий терор на лівобережжі Херсонської області (розмова про фільм-розслідування The Kyiv Independent "Тіні на лівому березі").

Ці теми в новому випуску "УП. Чат" обговорили голова департаменту розслідувань УП Михайло Ткач, журналіст-розслідувач видання The Kyiv Independent Данило Мокрик, ветеран 73-го морського центру ССО ЗСУ Павло Якімчук та головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.

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УП. Чат

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Баканов-молодший у СБУ, звільнення Костіна та злочини РФ на Херсонщині – "УП. Чат"
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