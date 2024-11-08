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УП. Чат

Наслідки виборів у США, перемога Санду та кейси української корупції – "УП. Чат"

Севгіль Мусаєва, Михайло Ткач, Сергій Сидоренко — П'ятниця, 8 листопада 2024, 12:46

Електоральна революція в США: як Трамп зміг перемогти на виборах, та які наслідки це матиме для України?

Драматичні вибори в Молдові: чи зможе Мая Санду відпустити від себе проєвропейський напрямок і дати можливість розвиватись іншим прозахідним партіям?

Що відбувається із закупівлями в Україні, і чому в Офісі Президента немає політичної волі на покарання корумпантів?

Ці теми в новому випуску "УП. Чат" обговорили голова департаменту розслідувань УП Михайло Ткач, засновник проєкту "Наші гроші" Юрій Ніколов, редактор @EuroPravda Сергій Сидоренко та головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.

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УП. Чат

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Наслідки виборів у США, перемога Санду та кейси української корупції – "УП. Чат"
8 листопада 2024, 12:46 — Севгіль Мусаєва, Михайло Ткач, Сергій Сидоренко
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