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УП. Чат

Варіанти закінчення війни, Єрмак у США та другий фронт Путіна – "УП. Чат"

Тетяна Даниленко — П'ятниця, 6 грудня 2024, 14:13
  • Замороження війни в обмін на запрошення в НАТО: чи можлива така угода, і що це означатиме для територіальної цілісності України?
  • Що стало передумовою масових протестів у Грузії, і чи зможе це слугувати початком політичних змін у країні?

Ці теми в новому випуску "УП. Чат" обговорили очільник грузинського легіону Мамука Мамулашвілі, членкиня Комітету з питань безпеки та оборони Верховної Ради, народна депутатка фракції "Голос" Соломія Бобровська, надзвичайний повноважний посол України, міністр закордонних справ у 2007-2009 роках Володимир Огризко та журналістка УП Тетяна Даниленко.

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УП. Чат

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Варіанти закінчення війни, Єрмак у США та другий фронт Путіна – "УП. Чат"
6 грудня 2024, 14:13 — Тетяна Даниленко
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