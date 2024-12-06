Варіанти закінчення війни, Єрмак у США та другий фронт Путіна – "УП. Чат"

Замороження війни в обмін на запрошення в НАТО: чи можлива така угода, і що це означатиме для територіальної цілісності України?

Що стало передумовою масових протестів у Грузії, і чи зможе це слугувати початком політичних змін у країні?

Ці теми в новому випуску "УП. Чат" обговорили очільник грузинського легіону Мамука Мамулашвілі, членкиня Комітету з питань безпеки та оборони Верховної Ради, народна депутатка фракції "Голос" Соломія Бобровська, надзвичайний повноважний посол України, міністр закордонних справ у 2007-2009 роках Володимир Огризко та журналістка УП Тетяна Даниленко.