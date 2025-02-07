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УП. Чат

Мирний план без України, корпуси в ЗСУ та фейкові відрядження чиновників – "УП. Чат"

Севгіль Мусаєва, Михайло Ткач — П'ятниця, 7 лютого 2025, 12:56
  • Про Україну без України: чи може адміністрація Трампа вирішувати долю України без її участі?
  • Сирський заявив про початок важливої організаційної реформи: перехід ЗСУ на корпусну структуру.
  • Як топ-посадовці країни вигадують фейкові відрядження заради відпустки під час війни – нове розслідування Михайла Ткача

Ці теми в новому випуску "УП. Чат" обговорили: головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов, народна депутатка, голова Комітету з питань Євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, керівник відділу журналістських розслідувань УП Михайло Ткач та головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.

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УП. Чат

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Мирний план без України, корпуси в ЗСУ та фейкові відрядження чиновників – "УП. Чат"
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