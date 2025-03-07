Зупинка поставок зброї від США та роль Європи у переговорах – "УП. Чат"
— П'ятниця, 7 березня 2025, 14:13
- Як швидко Україна відчує наслідки зупинки постання американської зброї та технологій?
- Чи може Європа перехопити лідерство у демократичному світі та стати важливою ланкою переговорного процесу щодо миру в Україні.
- Персоніфікація опору: Зеленський став символом української боротьби?
Ці теми в новому випуску "УП. Чат" обговорили офіцер ЗСУ, бізнесмен Андрій Оністрат, політичний оглядач УП Роман Романюк, ветеранка, засновниця Центру аеророзвідки, керівниця проєкту "Victory Drones" Марія Берлінська та журналістка УП Тетяна Даниленко.
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