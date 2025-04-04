Торговельна війна, "великоднє перемир'я" та неможливі вибори – "УП.Чат"
— П'ятниця, 4 квітня 2025, 13:55
- Трамп офіційно оголосив про початок "торгової" війни одночасно з усіма державами світу, запровадивши мита від 10% до 50% на імпорт до США.
- США все ще сподіваються, що широке перемир'я у війні Росії в Україні може бути досягнуте до 20 квітня.
- Вибори в Україні неможливі, але всі до них готуються?
Ці теми в новому випуску "УП. Чат" обговорили ексміністр закордонних справ, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк, засновник і керівник "Bihus.info" журналіст-розслідувач Денис Бігус та журналістка УП Тетяна Даниленко.
Обкладинка: Зю Побережнюк
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