Підписання угоди про копалини: що це означає для України та як вплине на переговорний процес.

Перемирʼя 9 травня: чи варто погоджуватись на пропозицію Путіна?

Розслідування вбивства Вікторії Рощиної: як росіяни катують українських полонених.

Ці теми в новому випуску "УП. Чат" обговорили виконавча директорка Центру протидії корупції Дар'я Каленюк, заступник головної редакторки УП Євген Будерацький, офіцер секції планування бригади "Рубіж" Дмитро Кожубенко та журналістка Тетяна Даниленко.

Обкладинка: Зю Побережнюк