Сирський проти нелояльних, нова посада Мадяра та скандал зі Стефанішиною – "УП. Чат"
— П'ятниця, 6 червня 2025, 13:40
- Мікроменеджмент Сирського: чому військові жаліються на те, як Головнокомандувач ЗСУ управляє військом.
- Полковника ЗСУ Вадима Сухаревського звільнили з посади Командувача Сил безпілотних систем. Замість нього призначили майора ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді.
- Як арештовані активи переходять під контроль людей, пов'язаних з міністеркою Стефанішиною.
Ці теми в новому випуску "УП. Чат" обговорили голова департаменту розслідувань УП Михайло Ткач, військова репортерка УП Ольга Кириленко, виконавча директорка Центру протидії корупції Дар'я Каленюк та головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.
Обкладинка: Зю Побережнюк
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