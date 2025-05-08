Як працюють теорії змови і чому в повну маячню вірять розумні люди
Ви, певно, помітили, як теорії змови перестали бути ахінеєю для маргіналів і перетворились на світогляд для мільйонів українців. У них вірять люди з вищою освітою, бізнесмени, блогери і принаймні хтось із ваших родичів.
Як звичайна людина перетворюється на конспіролога? Чому в теорії змови вірять не лише таксисти і параноїки в шапках з фольги, а й професори з PhD? І як все це впливає на суспільства, результати виборів чи ставлення до війни?
У першому епізоді подкасту "Масони проти Рептилоїдів" Сашко Кульчицький розповідає особисту історію знайомства з конспірологією. Ми розберемося в тому, що приваблює людей у змовах, якими є "інгредієнти" хорошої теорії змови і чому смішне легко стає небезпечним.
Обкладинка: Зю Побережнюк та ШІ
Масони проти Рептилоїдів
Заходять якось сіоніст, масон та рептилоїд в бар, а бармен їх запитує: а ви чули, що Українська Правда запускає подкаст про теорії змови?
Якими є секретні плани світового уряду на Україну? Хто стоїть за Михайлом Ткачем? І головне – чому люди взагалі вірять в усі ці речі?
Щодватижні ми будемо розповідати про поширені теорії змови, чому вони працюють і як руйнують країну зсередини. Без алюмінієвих шапочок, але з фактами, гумором і, зовсім трохи, - сарказмом.
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