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Масони проти Рептилоїдів

Як працюють теорії змови і чому в повну маячню вірять розумні люди

Сашко Кульчицький — Четвер, 8 травня 2025, 15:43

Ви, певно, помітили, як теорії змови перестали бути ахінеєю для маргіналів і перетворились на світогляд для мільйонів українців. У них вірять люди з вищою освітою, бізнесмени, блогери і принаймні хтось із ваших родичів.

Як звичайна людина перетворюється на конспіролога? Чому в теорії змови вірять не лише таксисти і параноїки в шапках з фольги, а й професори з PhD? І як все це впливає на суспільства, результати виборів чи ставлення до війни?

У першому епізоді подкасту "Масони проти Рептилоїдів" Сашко Кульчицький розповідає особисту історію знайомства з конспірологією. Ми розберемося в тому, що приваблює людей у змовах, якими є "інгредієнти" хорошої теорії змови і чому смішне легко стає небезпечним.

Обкладинка: Зю Побережнюк та ШІ

Слухайте подкаст "Масони проти Рептилоїдів" на зручній платформі:
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Масони проти Рептилоїдів

Заходять якось сіоніст, масон та рептилоїд в бар, а бармен їх запитує: а ви чули, що Українська Правда запускає подкаст про теорії змови?

Якими є секретні плани світового уряду на Україну? Хто стоїть за Михайлом Ткачем? І головне – чому люди взагалі вірять в усі ці речі?

Щодватижні ми будемо розповідати про поширені теорії змови, чому вони працюють і як руйнують країну зсередини. Без алюмінієвих шапочок, але з фактами, гумором і, зовсім трохи, - сарказмом.

Підписуйтесь, поки таємні агенти не постукали у ваші двері.

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Як працюють теорії змови і чому в повну маячню вірять розумні люди
8 травня 2025, 15:43 — Сашко Кульчицький
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Канали
Масони проти Рептилоїдів
2 епізоди
Нечитані вірші
10 епізодів
Шілософія
2 епізоди
24.02: Реконструкція
5 епізодів
Back to the Roots
7 епізодів
Хроніки економіки
116 епізодів
Лапи, вуха, хвіст
5 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
271 епізод
УП-2
43 епізоди
УП. Чат
33 епізоди
Українські 90-ті
6 епізодів
Оборонcast
7 епізодів
УП. Вголос
72 епізоди
Головна обсерваторія
27 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Сафарі
13 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
73 епізоди
War-life balance
24 епізоди
(не)Безпечна Країна
62 епізоди
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
21 епізод
Культура всього
87 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
Температура - нормальна!
87 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Free Ukraine
5 епізодів
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
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До попкорну з Анною Паленчук
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