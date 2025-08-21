Сорос проти світу: історія мільярдера, якого бояться Путін і Трамп
Хто такий Джордж Сорос - 95-річний сірий кардинал чи зручна мішень для конспірологів? Хто такі фантастичні "соросята" і де їх шукати? І головне: чи заплатив Сорос за цей випуск?
У сьомому епізоді ми розбираємось, як мільярдер-філософ, що пережив голокост, став одним з головних персонажів світових змов. Ми розповімо про реального Сороса, від дитинства до сьогодення, і дізнаємось які теорії змов приписують йому в Україні та світі. І, звісно, за що його так не люблять путін, Трамп, Орбан та інші авторитарні політики.
Вмикайте і дізнавайтесь, у яких родинних зв'язках, на думку конспірологів, перебувають Зеленський і Сорос.
Масони проти Рептилоїдів
Заходять якось сіоніст, масон та рептилоїд в бар, а бармен їх запитує: а ви чули, що Українська Правда запускає подкаст про теорії змови?
Якими є секретні плани світового уряду на Україну? Хто стоїть за Михайлом Ткачем? І головне – чому люди взагалі вірять в усі ці речі?
Щодватижні ми будемо розповідати про поширені теорії змови, чому вони працюють і як руйнують країну зсередини. Без алюмінієвих шапочок, але з фактами, гумором і, зовсім трохи, - сарказмом.
Підписуйтесь, поки таємні агенти не постукали у ваші двері.