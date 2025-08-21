Сорос проти світу: історія мільярдера, якого бояться Путін і Трамп

Хто такий Джордж Сорос - 95-річний сірий кардинал чи зручна мішень для конспірологів? Хто такі фантастичні "соросята" і де їх шукати? І головне: чи заплатив Сорос за цей випуск?

У сьомому епізоді ми розбираємось, як мільярдер-філософ, що пережив голокост, став одним з головних персонажів світових змов. Ми розповімо про реального Сороса, від дитинства до сьогодення, і дізнаємось які теорії змов приписують йому в Україні та світі. І, звісно, за що його так не люблять путін, Трамп, Орбан та інші авторитарні політики.

Вмикайте і дізнавайтесь, у яких родинних зв'язках, на думку конспірологів, перебувають Зеленський і Сорос.

