Масони проти Рептилоїдів

Сорос проти світу: історія мільярдера, якого бояться Путін і Трамп

Четвер, 21 серпня 2025, 15:37

Хто такий Джордж Сорос - 95-річний сірий кардинал чи зручна мішень для конспірологів? Хто такі фантастичні "соросята" і де їх шукати? І головне: чи заплатив Сорос за цей випуск?

У сьомому епізоді ми розбираємось, як мільярдер-філософ, що пережив голокост, став одним з головних персонажів світових змов. Ми розповімо про реального Сороса, від дитинства до сьогодення, і дізнаємось які теорії змов приписують йому в Україні та світі. І, звісно, за що його так не люблять путін, Трамп, Орбан та інші авторитарні політики. 

Вмикайте і дізнавайтесь, у яких родинних зв'язках, на думку конспірологів, перебувають Зеленський і Сорос.

Підтримайте подкаст "Масони проти Рептилоїдів" на подкаст-премії слушно. Проголосуйте у категорії "Найкращий розважальний подкаст" за посиланням

Також можете підтримати подкасти "Хроніки економіки" у категорії "Інформаційний подкаст" та Back to the Roots у категорії "Історичний подкаст"

Слухайте подкаст «Масони проти Рептилоїдів» на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts SpotifySpotify SoundcloudSoundcloud RSSRSS

Масони проти Рептилоїдів

Заходять якось сіоніст, масон та рептилоїд в бар, а бармен їх запитує: а ви чули, що Українська Правда запускає подкаст про теорії змови?

Якими є секретні плани світового уряду на Україну? Хто стоїть за Михайлом Ткачем? І головне – чому люди взагалі вірять в усі ці речі?

Щодватижні ми будемо розповідати про поширені теорії змови, чому вони працюють і як руйнують країну зсередини. Без алюмінієвих шапочок, але з фактами, гумором і, зовсім трохи, - сарказмом.

Підписуйтесь, поки таємні агенти не постукали у ваші двері.

