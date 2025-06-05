Хто керує світом? Вся правда про Світовий Уряд (і чому його не існує)
Хто стоїть за війнами і кризами? Хто контролює Трампа та інших президентів? Хто ці люди, які планують многоходовочки з мільйонами змінних?
Коли світ тріщить по швах, нам подобається думати, що за усім хтось стоїть. Адже у когось має бути план. Хоч у когось же має бути план, так?
У третьому епізоді ми говоримо про віру в те, що хтось керує світом: від давніх казок про масонів до сучасних теорій про Black Rock. За кулісою на вас чекають ілюмінати, рептилоїди, Світовий Уряд, Золотий Мільярд і навіть Тейлор Свіфт, яка насправді зовсім навіть не Тейлор Свіфт.
Частина цитат в подкасті є фрагментами коментарів та текстових дописів, відтвореними за допомогою засобів генеративного синтезу звуку (ШІ).
Обкладинка: Зю Побережнюк та ШІ
Масони проти Рептилоїдів
Заходять якось сіоніст, масон та рептилоїд в бар, а бармен їх запитує: а ви чули, що Українська Правда запускає подкаст про теорії змови?
Якими є секретні плани світового уряду на Україну? Хто стоїть за Михайлом Ткачем? І головне – чому люди взагалі вірять в усі ці речі?
Щодватижні ми будемо розповідати про поширені теорії змови, чому вони працюють і як руйнують країну зсередини. Без алюмінієвих шапочок, але з фактами, гумором і, зовсім трохи, - сарказмом.
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