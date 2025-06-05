Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Масони проти Рептилоїдів

Хто керує світом? Вся правда про Світовий Уряд (і чому його не існує)

Сашко Кульчицький — Четвер, 5 червня 2025, 17:00

Хто стоїть за війнами і кризами? Хто контролює Трампа та інших президентів? Хто ці люди, які планують многоходовочки з мільйонами змінних?

Коли світ тріщить по швах, нам подобається думати, що за усім хтось стоїть. Адже у когось має бути план. Хоч у когось же має бути план, так?

У третьому епізоді ми говоримо про віру в те, що хтось керує світом: від давніх казок про масонів до сучасних теорій про Black Rock. За кулісою на вас чекають ілюмінати, рептилоїди, Світовий Уряд, Золотий Мільярд і навіть Тейлор Свіфт, яка насправді зовсім навіть не Тейлор Свіфт.

Частина цитат в подкасті є фрагментами коментарів та текстових дописів, відтвореними за допомогою засобів генеративного синтезу звуку (ШІ).

Обкладинка: Зю Побережнюк та ШІ

Слухайте подкаст «Масони проти Рептилоїдів» на зручній платформі:
Apple Podcasts Apple Podcasts Spotify Spotify SoundCloud SoundCloud YouTube YouTube RSS RSS

Реклама:

Масони проти Рептилоїдів

Заходять якось сіоніст, масон та рептилоїд в бар, а бармен їх запитує: а ви чули, що Українська Правда запускає подкаст про теорії змови?

Якими є секретні плани світового уряду на Україну? Хто стоїть за Михайлом Ткачем? І головне – чому люди взагалі вірять в усі ці речі?

Щодватижні ми будемо розповідати про поширені теорії змови, чому вони працюють і як руйнують країну зсередини. Без алюмінієвих шапочок, але з фактами, гумором і, зовсім трохи, - сарказмом.

Підписуйтесь, поки таємні агенти не постукали у ваші двері.

Реклама:
Хто керує світом? Вся правда про Світовий Уряд (і чому його не існує)
5 червня 2025, 17:00 — Сашко Кульчицький
Чому Україні знову не вистачає грошей і чи буде нове підвищення податків?
3 червня 2025, 18:05 — Ярослав Вінокуров
"Польський Трамп" Кароль Навроцький переміг на виборах президента. Чого чекати Україні? Пояснює Андрій Дещиця
2 червня 2025, 21:26 — Євген Будерацький
Чи будуть нові переговори в Стамбулі та що буде зі справою Порошенка?
31 травня 2025, 13:25 — Роман Романюк, Роман Кравець
"Буферні зони" Путіна, нові "шахеди" та ризики для Дружківки – головне про війну за тиждень
30 травня 2025, 15:51 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
Усі подкасти...
Канали
Масони проти Рептилоїдів
4 епізоди
Нечитані вірші
10 епізодів
Шілософія
4 епізоди
24.02: Реконструкція
5 епізодів
Back to the Roots
7 епізодів
Хроніки економіки
120 епізодів
Лапи, вуха, хвіст
5 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
277 епізодів
УП-2
46 епізодів
УП. Чат
37 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Оборонcast
7 епізодів
УП. Вголос
72 епізоди
Головна обсерваторія
27 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Сафарі
13 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
73 епізоди
War-life balance
24 епізоди
(не)Безпечна Країна
63 епізоди
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
21 епізод
Культура всього
87 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
Температура - нормальна!
87 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Free Ukraine
5 епізодів
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів