Хто керує світом? Вся правда про Світовий Уряд (і чому його не існує)

Хто стоїть за війнами і кризами? Хто контролює Трампа та інших президентів? Хто ці люди, які планують многоходовочки з мільйонами змінних?

Коли світ тріщить по швах, нам подобається думати, що за усім хтось стоїть. Адже у когось має бути план. Хоч у когось же має бути план, так?

У третьому епізоді ми говоримо про віру в те, що хтось керує світом: від давніх казок про масонів до сучасних теорій про Black Rock. За кулісою на вас чекають ілюмінати, рептилоїди, Світовий Уряд, Золотий Мільярд і навіть Тейлор Свіфт, яка насправді зовсім навіть не Тейлор Свіфт.

Частина цитат в подкасті є фрагментами коментарів та текстових дописів, відтвореними за допомогою засобів генеративного синтезу звуку (ШІ).

Обкладинка: Зю Побережнюк та ШІ