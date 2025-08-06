Вірус, чіпи, два шприца: Як ковід зробив нас конспірологами

Заходять якось сіоніст, масон та рептилоїд в бар, а бармен їх запитує: а ви чули, що Українська Правда запускає подкаст про теорії змови?

Якими є секретні плани світового уряду на Україну? Хто стоїть за Михайлом Ткачем? І головне – чому люди взагалі вірять в усі ці речі?

Щодватижні ми будемо розповідати про поширені теорії змови, чому вони працюють і як руйнують країну зсередини. Без алюмінієвих шапочок, але з фактами, гумором і, зовсім трохи, - сарказмом.

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