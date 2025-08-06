Вірус, чіпи, два шприца: Як ковід зробив нас конспірологами
У 2020-му, коли світ зупинився на карантин, конспірологи включили фантазію на повну. Поки ми шукали де купити маски і дезінфікували банани, соцмережі повнились версіями про ковід: 5G, хіміотраси, чіпи і всюдисущий Біл Гейтс.
У новому випуску ми розберемось в тому, як страх, самотність та інформаційний вакуум зробили усіх нас трішки конспірологами та звідки ростуть ноги українського антивакцинаторства. І, звісно, які наслідки інфодемії ми розгрібаємо досі.
Масони проти Рептилоїдів
Заходять якось сіоніст, масон та рептилоїд в бар, а бармен їх запитує: а ви чули, що Українська Правда запускає подкаст про теорії змови?
Якими є секретні плани світового уряду на Україну? Хто стоїть за Михайлом Ткачем? І головне – чому люди взагалі вірять в усі ці речі?
Щодватижні ми будемо розповідати про поширені теорії змови, чому вони працюють і як руйнують країну зсередини. Без алюмінієвих шапочок, але з фактами, гумором і, зовсім трохи, - сарказмом.
Підписуйтесь, поки таємні агенти не постукали у ваші двері.