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Масони проти Рептилоїдів

Вірус, чіпи, два шприца: Як ковід зробив нас конспірологами

Сашко Кульчицький — Середа, 6 серпня 2025, 17:30
Зю Побережнюк та ШІ

У 2020-му, коли світ зупинився на карантин, конспірологи включили фантазію на повну. Поки ми шукали де купити маски і дезінфікували банани, соцмережі повнились версіями про ковід: 5G, хіміотраси, чіпи і всюдисущий Біл Гейтс.

У новому випуску ми розберемось в тому, як страх, самотність та інформаційний вакуум зробили усіх нас трішки конспірологами та звідки ростуть ноги українського антивакцинаторства. І, звісно, які наслідки інфодемії ми розгрібаємо досі.

Слухайте подкаст «Масони проти Рептилоїдів» на зручній платформі:
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Масони проти Рептилоїдів

Заходять якось сіоніст, масон та рептилоїд в бар, а бармен їх запитує: а ви чули, що Українська Правда запускає подкаст про теорії змови?

Якими є секретні плани світового уряду на Україну? Хто стоїть за Михайлом Ткачем? І головне – чому люди взагалі вірять в усі ці речі?

Щодватижні ми будемо розповідати про поширені теорії змови, чому вони працюють і як руйнують країну зсередини. Без алюмінієвих шапочок, але з фактами, гумором і, зовсім трохи, - сарказмом.

Підписуйтесь, поки таємні агенти не постукали у ваші двері.

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Вірус, чіпи, два шприца: Як ковід зробив нас конспірологами
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7 епізодів
24.02: Реконструкція
5 епізодів
Back to the Roots
7 епізодів
Хроніки економіки
128 епізодів
Лапи, вуха, хвіст
5 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
281 епізод
УП-2
52 епізоди
УП. Чат
44 епізоди
Українські 90-ті
6 епізодів
Оборонcast
7 епізодів
УП. Вголос
72 епізоди
Головна обсерваторія
27 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Сафарі
13 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
73 епізоди
War-life balance
24 епізоди
(не)Безпечна Країна
64 епізоди
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
21 епізод
Культура всього
87 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
Температура - нормальна!
87 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Free Ukraine
5 епізодів
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
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13 епізодів
У тіні
1 епізод
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