"Антиколомойський" законопроект та рекордні 16 тисяч правок

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Федір Попадюк
Неділя, 12 квітня 2020, 15:46

Головний рекорд цього тижня та взагалі рекорд української законотворчої діяльності – це правки у законопроєкт щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності. Після того, як за нього проголосували у першому читанні, у проєкт було внесено божевільні 16335 правок!

Депутати, які подали понад 1000 правок, можуть бути пов’язані з олігархом та екс-власником Приватбанку Ігорем Коломойським, який не відмовляється від наміру повернути банк.

Про те, що це за законопроєкт, чому він важливий, що буде відбуватися з усіма правками та як депутати будуть за нього голосувати, ми поговорили з першим заступником голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, депутатом фракції "Голос" Ярославом Железняком.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіоформат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

Подкаст доступний всюди: Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Castbox, Breaker, Pocket CastsOvercast, RadioPublic, Anchor, АБУК.

Якщо у вас є якесь запитання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питаннязапитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBotПитання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua разом з відгуками та побажаннями

Що у подкасті? 

  • Про що "антиколомойський" законопроєкт?
  • Хто вносив правки у законопроєкт, яка їхня мотивація та про що ці правки?
  • Скільки парламент буде голосувати 16 тисяч правок та як прискорити процес?

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Теми: Коломойський Слуга народу
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Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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