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Подкаст "Кляті питання"

Втрата безвізу, економічна криза та реванш проросійських сил: що буде, якщо нічого не робити з Конституційним судом?

Федір Попадюк — Неділя, 8 листопада 2020, 18:51

У новому епізоді подкасту Кляті питання говоримо про головну тему останніх тижнів – конституційний суд. Чому КС – це не суд у загальному розумінні цього слова? Як обирають суддів КС та чим погані існуючі зараз процедури? Чому саме виникла та конституційна криза, яка є зараз? Чому влада має дотримуватися процедур та писати якісні закони, щоб їх потім не скасовували? Та як зробити Конституційний суд нормальним.

Про все це ми говоримо з головою правління Фундації DEJURE Михайлом Жернаковим, експерткою Центру протидії корупції Галиною Чижик, аналітиком Центру спільних дій Назаром Заболотним та журналісткою Української правди Сонею Лукашовою.

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Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

Слухайте подкаст "Кляті питання" на Apple PodcastsGoogle PodcastsSoundcloudOvercastАБУК. 

Що у подкасті?

  • Що таке Конституційний суд та чому він не належить до судової влади?
  • Якими є вимоги до суддів Конституційного суду та що не так з конкурсами на посаду судді КС?
  • Що відомо про суддів Конституційного суду чинного складу?
  • Чому нехтування процедурами призводить до скасування певних законів чи положень?
  • Як можна вийти з ситуації з конституційною кризою?
  • Що буде, якщо залишити все як є і не вирішити ситуацію з Конституційним судом?

Більше епізодів подкасту "Кляті питання": 

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Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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