Втрата безвізу, економічна криза та реванш проросійських сил: що буде, якщо нічого не робити з Конституційним судом?
У новому епізоді подкасту Кляті питання говоримо про головну тему останніх тижнів – конституційний суд. Чому КС – це не суд у загальному розумінні цього слова? Як обирають суддів КС та чим погані існуючі зараз процедури? Чому саме виникла та конституційна криза, яка є зараз? Чому влада має дотримуватися процедур та писати якісні закони, щоб їх потім не скасовували? Та як зробити Конституційний суд нормальним.
Про все це ми говоримо з головою правління Фундації DEJURE Михайлом Жернаковим, експерткою Центру протидії корупції Галиною Чижик, аналітиком Центру спільних дій Назаром Заболотним та журналісткою Української правди Сонею Лукашовою.
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Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.
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Що у подкасті?
- Що таке Конституційний суд та чому він не належить до судової влади?
- Якими є вимоги до суддів Конституційного суду та що не так з конкурсами на посаду судді КС?
- Що відомо про суддів Конституційного суду чинного складу?
- Чому нехтування процедурами призводить до скасування певних законів чи положень?
- Як можна вийти з ситуації з конституційною кризою?
- Що буде, якщо залишити все як є і не вирішити ситуацію з Конституційним судом?
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Подкаст "Кляті питання"
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