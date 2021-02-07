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Подкаст "Кляті питання"

Санкції – це теж цивілізований шлях: Чому Зеленський ввів санкції проти каналів Медведчука?

Федір Попадюк, Роман Романюк, Соня Лукашова — Неділя, 7 лютого 2021, 18:00

2 лютого, президент Володимир Зеленський, користуючись рішенням РНБО, заблокував телеканали 112, Zik та NewsOne, а також ввів санкції проти депутата ОПЗЖ Тараса Козака, який є соратником кума Путіна Віктора Медведчука. Формально Козак володіє вищезазначеними каналами, але фактично їх пов’язують з самим Медведчуком.

Чи можливо, взагалі, накласти санкції на громадян України та їхні бізнес? Чому Зеленський вирішив діяти саме таким методом? Що взагалі передбачають санкції і які політичні наслідки у цієї історії? На ці питання ми вирішили відповісти за допомоги журналістів УП Соні Лукашової та Романа Романюка!

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Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

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Подкаст "Кляті питання"

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