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Подкаст "Кляті питання"

В Офісі президента багато конспірологічних думок: Говоримо про реакцію ОП на критичні публікації ЗМІ

Федір Попадюк, Роман Кравець — Неділя, 1 серпня 2021, 16:39

Так склалося, що представники владних структур завжди впевнені, що все робить правильно. І критичні публікації журналістів сприймають не як погляд зі сторони, а як спроби дискредитації цих "правильних" дій влади.  

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" ми говоримо з журналістом "Української правди" про те, чому у Офісі президента сприймають журналістів, які пишуть про Зеленського та його оточення як ворогів, які працюють по чиємусь замовленню.

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Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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