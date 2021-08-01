В Офісі президента багато конспірологічних думок: Говоримо про реакцію ОП на критичні публікації ЗМІ
Так склалося, що представники владних структур завжди впевнені, що все робить правильно. І критичні публікації журналістів сприймають не як погляд зі сторони, а як спроби дискредитації цих "правильних" дій влади.
У новому епізоді подкасту "Кляті питання" ми говоримо з журналістом "Української правди" про те, чому у Офісі президента сприймають журналістів, які пишуть про Зеленського та його оточення як ворогів, які працюють по чиємусь замовленню.
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Подкаст "Кляті питання"
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