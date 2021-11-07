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Подкаст "Кляті питання"

Зеленський хоче безликий функціональний уряд, який здобував би перемоги, але це так не працює: Говоримо про зміни у кабміні

Федір Попадюк, Роман Романюк — Неділя, 7 листопада 2021, 05:00

У більшості своїй, міністри в часи президентства Зеленського не затримуються занадто довго.

Так, у першому півріччі цього року було вже замінено чотирьох міністрів, разом з "вічним тимчасовим" міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.

А вже цього тижня зміни очільників відбулись одразу у п’яти міністерствах – довкілля, оборони, тимчасово окупованих територій, економіки та питань стратегічних галузей та промисловості.

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з журналістом УП Романом Романюком говоримо про те, чому міністри так часто приходять та так часто йдуть, у чому проблема Зеленського з пошуком нових людей, та хто очолить нові міністерства.

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК

Що у подкасті?

2:58 – Чому, змінюючи міністрів, та намагаючись знайти ефективних людей, у президента виникають кадрові проблеми?  

10:00 – Чому міністр в часи Зеленського має бути, як висловися Михайло Подоляк, "маленькою безликою функціональною істотою" і в чому тут виникає проблема?

13:40 – За рахунок чого міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та міністр юстиції Денис Малюська залишаються так довго на своїх посадах?

17:25 – у чому відмінність кадрових призначень при Зеленському, при Порошенкові та при Януковичі, і в чому унікальність ситуації Зеленського?

22:12 – говоримо про деталі кадрових змін у кабінеті міністрів – хто пішов і кого призначили на їхнє місце?

37:27 – "є одна людина, від рішення якої залежить все що завгодно, і цій людині можна прийти і щось розповісти, бо у неї не вистачає досвіду та стратегічного розуміння процесів"  

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Більше епізодів подкасту "Кляті питання":

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Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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