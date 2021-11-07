Зеленський хоче безликий функціональний уряд, який здобував би перемоги, але це так не працює: Говоримо про зміни у кабміні
У більшості своїй, міністри в часи президентства Зеленського не затримуються занадто довго.
Так, у першому півріччі цього року було вже замінено чотирьох міністрів, разом з "вічним тимчасовим" міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.
А вже цього тижня зміни очільників відбулись одразу у п’яти міністерствах – довкілля, оборони, тимчасово окупованих територій, економіки та питань стратегічних галузей та промисловості.
У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з журналістом УП Романом Романюком говоримо про те, чому міністри так часто приходять та так часто йдуть, у чому проблема Зеленського з пошуком нових людей, та хто очолить нові міністерства.
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Що у подкасті?
2:58 – Чому, змінюючи міністрів, та намагаючись знайти ефективних людей, у президента виникають кадрові проблеми?
10:00 – Чому міністр в часи Зеленського має бути, як висловися Михайло Подоляк, "маленькою безликою функціональною істотою" і в чому тут виникає проблема?
13:40 – За рахунок чого міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та міністр юстиції Денис Малюська залишаються так довго на своїх посадах?
17:25 – у чому відмінність кадрових призначень при Зеленському, при Порошенкові та при Януковичі, і в чому унікальність ситуації Зеленського?
22:12 – говоримо про деталі кадрових змін у кабінеті міністрів – хто пішов і кого призначили на їхнє місце?
37:27 – "є одна людина, від рішення якої залежить все що завгодно, і цій людині можна прийти і щось розповісти, бо у неї не вистачає досвіду та стратегічного розуміння процесів"
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Подкаст "Кляті питання"
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