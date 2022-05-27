Нам справді зараз стало дуже важко: Головне про війну за тиждень
— П'ятниця, 27 травня 2022, 13:07
У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора Євгеном Будерацьким обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією.
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Цього тижня говоримо про наступне:
- Які підсумки зустрічі "Рамштайн-2"?
- На скільки зараз важка ситуація на фронтах в цілому?
- Що відбувається у Сєвєродонецьку?
- Росіяни будують лінії оборони на окупованих територіях: про що це свідчить?
- Що там навчання у Білорусі?
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Подкаст "Кляті питання"
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