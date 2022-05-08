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Подкаст "Кляті питання"

Нам казали що України вже немає: Історія Олени, яка вибралась з Маріуполя

Федір Попадюк — Неділя, 8 травня 2022, 20:09

"Хто виходить із Маріуполя, каже, що це пекло, а на "Азовсталі" – ще гірше. Що може бути гірше пекла? А воно є, і ця фортеця називається "Азовсталь", - казав в інтерв'ю УП мер Маріуполя Вадим Бойченко.

До 24 лютого Маріуполь був гарним та прогресивним містом на березі Азовського моря. Поки окуповані Донецьк та Луганськ повільно помирали, Маріуполь квітнув.  

За 74 дні війни Росія знищила місто. Вбила тисячі мирних мешканців. Зруйнувала життя кожному мешканцю міста.

Маріуполь повністю блокований окупантами. Останньою фортецею залишається територія заводу "Азовсталь", у якому бійці "Азова" та морської піхоти і по сьогоднішній день тримають оборону, немаючі змоги вийти чи хоча б евакуювати поранених бійців. 

Цього тижня з "Азовсталі" розпочалась евакуація цивільних – так, у вівторок в Запоріжжя прибули перші колони з людьми, які рятувались від обстрілів на території заводу – їх історії ви можете прочитати за посиланням.  

Але дуже багато людей залишається і по за межами Азовсталі. Вони також хочуть вирватись з міста, але не усі мають змогу – окупанти охоче випускають людей у Росію, але заважають виїзду на контрольовані Україною території, змушуючи спочатку пройти жорстку та тривалу фільтрацію у таборі в Мангуші.

Деяким, все ж вдається вирватись з міста. У новому епізоді подкасту "Кляті питання" ми розповімо історію Олени, яка два місяці прожила під постійними обстрілами, але все ж змогла виїхати з Маріуполя разом зі своїм 15-річним сином.

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Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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