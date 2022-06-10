Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop
Подкаст "Кляті питання"

Вуличні бої у Сєвєродонецьку, "Краби" та інша зброя, Лукашенко хвалить ЗСУ – головне про війну сього тижня

Федір Попадюк, Євген Будерацький — П'ятниця, 10 червня 2022, 16:54

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора Євгеном Будерацьким обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією.

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Цього тижня говоримо про наступне:

  • Вуличні бої у Сєвєродонецьку – що відбувається у місті;
  • Окупанти перекидають на Донбас сили з інших напрямків;
  • Польські САУ "Краб" та інша зброя від західних партнерів;
  • "Українські військові знесуть голову будь-кому" – як міняється риторика самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка

Слухайте також подкаст "Євродонбас: Німецька спадщина": 

Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

Слухайте подкаст "Кляті питання" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud, Overcast, ;АБУК та інших платформах

Вуличні бої у Сєвєродонецьку, "Краби" та інша зброя, Лукашенко хвалить ЗСУ – головне про війну сього тижня
10 червня 2022, 16:54 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
IT-війська: Як Львів тримає кіберфронт – подкаст "Один одному"
9 червня 2022, 17:58
Журналістика – це про служіння суспільству: Як працюють медіа в умовах війни?
6 червня 2022, 16:59 — Федір Попадюк
Сєвєродонецьк, РСЗВ від США, Дворніков, який "кудись зник" – головне про війну за тиждень
3 червня 2022, 19:02 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
Ужгород: Як нашу перемогу виборюють роми, євреї та угорці
31 травня 2022, 15:50
Усі подкасти...
Канали
Українські 90-ті
6 епізодів
Життя бентежне
10 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
101 епізод
Я не встигаю!
13 епізодів
Температура - нормальна!
47 епізодів
Один одному
6 епізодів
Євродонбас
4 епізоди
У тіні
1 епізод
#укрдерждовгобуд
7 епізодів
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Ок і шо?
63 епізоди
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів
Ранкова доза
81 епізод
Культура всего
54 епізоди
Україна після карантину
13 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів