Вуличні бої у Сєвєродонецьку, "Краби" та інша зброя, Лукашенко хвалить ЗСУ – головне про війну сього тижня
У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора Євгеном Будерацьким обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією.
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Цього тижня говоримо про наступне:
- Вуличні бої у Сєвєродонецьку – що відбувається у місті;
- Окупанти перекидають на Донбас сили з інших напрямків;
- Польські САУ "Краб" та інша зброя від західних партнерів;
- "Українські військові знесуть голову будь-кому" – як міняється риторика самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка
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Подкаст "Кляті питання"
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