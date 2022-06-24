Сєвєродонецьк, острів Зміїний, зброя від Німеччини, навчання у Білорусі — головне про війну цього тижня
У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора Євгеном Будерацьким обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією.
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Цього тижня говоримо про наступне:
- Що відбувається у Сєвєродонецьку?
- Чому на Донбасі менше літають українські безпілотники?
- Чи можна говорити про контрнаступ на Херсонщині?
- Чим важливий острів Зміїний для росіян?
- Чим круті німецькі САУ Panzerhaubitze 2000?
- Чи варто переживати через навчання у Білорусі?
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Подкаст "Кляті питання"
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