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Подкаст "Кляті питання"

Журналістика – це про служіння суспільству: Як працюють медіа в умовах війни?

Федір Попадюк — Понеділок, 6 червня 2022, 16:59

Від початку російського вторгнення, за даними Національної спілки журналістів України, окупанти вбили понад 30 українських та іноземних медійників. Частина з них загинула, захищаючи Україну в лавах ЗСУ, деякі - під час обстрілів мирних міст, інші були вбиті окупантами у зоні бойових дій саме під час щоденної журналістської роботи.

6 червня в Україні відзначають день журналіста. У новому епізоді подкасту "Кляті питання" ми вирішили поговорити з кількома редакторами та журналістами про роботу в умовах повномасштабного вторгнення, про роботу в зоні бойових дій, та про те, як працюють редакції, які виїхали з окупованих територій.

У цьому подкасті ви почуєте: редакторку "Української правди" Севгіль Мусаєву, українську журналістку, яка співпрацює з західними медіа Тетяну Козирєву, журналіста Юрія Бутусова та редактора херсонського видання "Мост" Сергія Нікітенка.

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Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

Слухайте подкаст "Кляті питання" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud, Overcast, ;АБУК та інших платформах

Журналістика – це про служіння суспільству: Як працюють медіа в умовах війни?
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