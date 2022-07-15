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Подкаст "Кляті питання"

HIMARS’и затягують оперативну паузу та дають нам змогу краще озброїтись – головне про війну за тиждень

Федір Попадюк, Євген Будерацький — П'ятниця, 15 липня 2022, 19:19

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора УП Євгеном Будерацьким обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією.

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Цього тижня говоримо про наступне:

  • Чи дійсно можна казати про оперативну паузу?
  • Які наслідки має знищення російських складів?
  • Коли почнеться деокупація півдня?
  • Росія хоче отримати іранські безпілотники. Що про них треба знати?
  • Що там в Білорусі і до чого готується Лукашенко?

Слухайте також подкаст "Євродонбас: Німецька спадщина": 

Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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HIMARS’и затягують оперативну паузу та дають нам змогу краще озброїтись – головне про війну за тиждень
15 липня 2022, 19:19 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
Черкаси: столиця квартирників та осередок молодіжного фронту
12 липня 2022, 18:55 — Марія Очеретяна
Що там з нашими правами?
10 липня 2022, 16:57
Окупація Лисичанська, "оперативна пауза", знищення складів російських військ — головне про війну цього тижня
8 липня 2022, 18:42 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
Харчування "на нулі". Розмова про те, як покращити харчування наших бійців
7 липня 2022, 14:45 — Наталія Бушковська
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