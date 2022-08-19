Як Росія шантажує Європу газом, щоб знизити рівень підтримки України? Говоримо з експерткою Оленою Павленко

Росія давно звикла використовувати газ та нафту як один з інструментів впливу та шантажу. Україна стикалась з газовим шантажем з перших років незалежності, коли у 1993 році РФ використовувала газові борги України для того, щоб отримати контроль над Чорноморським флотом. Шантажувала Росія Україну газом і у 2005-2006, і у 2008-2009, і у 2013-2014 роках.

З початком повномасштабної війни, Росія розширила географію газового шантажу і на Європу, після того як європейські країни ввели санкції проти РФ та почали надавати Україні військову допомогу та почала вимагати оплату за газ у рублях чи скорочувати поставки газу.

При цьому, росте й ціна на газ. Так, газові контракти у Європі знову перевищили позначку у 2500 доларів за тисячу кубометрів через спричинену Росією газову кризу – це в 11 разів вище, ніж газ зазвичай коштує в цю пору року.

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з президенткою компанії DiXi Group Оленою Павленко говоримо про те, як Росія шантажує газом Європу, щоб зменшити рівень підтримки України, чи вистачить Україні та Європі газу, щоб пройти цю зиму, що європейські країни роблять, щоб скоротити залежність від російського газу, та скільки часу треба на те, щоб відмовитись від нього повністю.

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Що у подкасті?

1:20 – Наскільки безпрецендентним є газовий шантаж Росією Європи?

3:50 – Наскільки європейські країни залежні від російського газу?

8:41 – Як до зими готується Україна, скільки газу у нас є і скільки газу нам потрібно?

10:50 – Що відбувається з цінами на газ і коли вони можуть піти вниз?

13:13 – Скільки часу потрібно на декарбонізацію?

14:05 – Як Росія шантажує газом Німеччину?

18:03 – Чи готові німці до складної зими і як суспільна думка може впливати на підтримку України?

21:45 – Як Україна пройде опалювальний сезон?

22:55 – Як до зими готується Європа?

27:30 – Чи зможемо ми пройти опалювальний сезон нормально?

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