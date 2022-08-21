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Подкаст "Кляті питання"

"Бавовна" у Криму, зменшення темпу бойових дій, російські "добровольці" з тюрем – головне про війну за тиждень

Федір Попадюк, Євген Будерацький — Неділя, 21 серпня 2022, 11:23

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора УП Євгеном Будерацьким обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією.

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Цього тижня говоримо про наступне:

3:11 – Чим важливі вибухи у Криму?

10:53 – Що відбувається на фронтах і чому темпи наступу російської армії зменшились?;

15:28 – Як Росія набирає "добровольців" по тюрмах?

17:14 – Що відбувається у Пісках?

17:52 – На що вказує зменшення темпу бойових дій?

19:17 – Чому нам надсилають так мало зброї?

21:12 – Що відбувається у Харкові та Миколаєві?

22:40 – Що відбувається на Херсонщині?

26:26 – Що відбувається навколо Запорізької АЕС?

31:03 ­– Розмови про перенесення дати "референдуму" на зиму;

33:24 – Чим крутий супутник, який придбав Фонд Сергія Притули?

37:50 – Скільки безпілотників може отримати Росія від Ірану?

40:00 – Чи може КНДР відправити "добровольців" воювати за Росію та чи може Росія отримати від КНДР зброю?

43:42 – Що там Білорусь?  

Слухайте також інші епізоди подкасту "Кляті питання": 

Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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"Бавовна" у Криму, зменшення темпу бойових дій, російські "добровольці" з тюрем – головне про війну за тиждень
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