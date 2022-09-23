Мобілізація в РФ, звільнення військовополонених, "референдуми" на окупованих територіях – головне про війну за тиждень
У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора УП Євгеном Будерацьким обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією.
Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Spotify | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти
Цього тижня говоримо про наступне:
00:29 – говоримо про повернення військовополонених, серед яких командири та бійці "Азову";
12:19 – Чому мобілізація в РФ не є частковою?
14:00 – Чому Путін вдався до мобілізації?
17:22 – Чому мобілізація також може бути потрібною, щоб скоротити кількість тих, хто відмовляється воювати?
19:11 – Чи зможе Росія назбирати 300 тисяч людей?
26:01 – Чи зможе Росія підготувати мобілізованих?
33:05 – Чи вистачить у Росії озброєння на таку велику кількість людей?
35:39 – Чи зможе російське військове керівництво налагодити логістику та керованість великої кількості людей?
37:51 – До чого має готуватись українське військове керівництво?
41:22 – говоримо про так звані "референдуми" на окупованих територіях;
45:15 – Що відбувається на фронтах?
49:35 – Що там Білорусь?
Слухайте також епізод подкасту "(не)Безпечна країна" з представником ГУР Вадимом Скібіцьким:
Підписуйтесь на подкаст "(не)Безпечна країна", щоб не пропустити нові епізоди: Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Soundcloud, інші платформи
Подкаст "Кляті питання"
Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.
Слухайте подкаст "Кляті питання" на Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud, Overcast, ;АБУК та інших платформах