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Подкаст "Кляті питання"

Блекаут, обстріли Херсона, можливі провокації РФ з хімічною зброєю — головне про війну за тиждень

Федір Попадюк, Євген Будерацький — П'ятниця, 25 листопада 2022, 19:42

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора УП Євгеном Будерацьким обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією.

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Цього тижня обговорюємо нові ракетні обстріли, які призвели до блекауту, розповідаємо про можливі провокації РФ з застосуванням хімічної зброї, про те, як змінилось російське командування за 9 місяців війни, про ситуацію на фронтах, обстріли Херсону, та нові заяви Лукашенка.

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Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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(не)Безпечна Країна
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18 епізодів
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Онлайн[за]хист
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